Landesinnenminister Boris Pistorius hat angekündigt, die Polizei auch in den kommenden Tagen und an Ostern verstärkt patrouillieren zu lassen. Die Beamten sollen wie schon am vergangenen Wochenende die Einhaltung der Corona-Regeln durchsetzen. Mehrere Dutzende Ordnungswidrigkeiten hatten die Beamten an den beiden Tagen festgestellt.