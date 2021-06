Groß-Buchholz

Zur Verabschiedung von Pastor Thomas Holzvoigt war am Sonntag, 30. Mai, auch Superintendent Thomas Höflich in die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde im Roderbruch gekommen. Seinen Abschiedsgottesdienst hat Holzvoigt auf der Wiese hinter dem Gemeindehaus der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche auf dem John-Mott-Hof unter freiem Himmel gehalten. Unter Einhaltung der Corona-Auflagen durfte zusammen gefeiert werden. Die Besucher hatten sich zuvor für limitierte Plätze anmelden können. Auch der Posaunenchor durfte spielen, und die Gemeinde durfte wieder gemeinsam singen.

Nach einer Zusatzausbildung zum Pfarrverwalter war Holzvoigt am 12. Juni 2015 Pastor in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde geworden. Vorher war er schon mehr als 35 Jahre Diakon und Kirchenmusiker. In den vergangenen sechs Jahren zählten zu seinen Schwerpunkten in der Gemeinde Gottesdienste teilweise mit einzigartigen Klavierpredigten sowie die regelmäßig am Donnerstagabend stattfindenden Veranstaltungen wie „Laib und Seele“.

Zur Galerie Auf der Wiese hinter dem Gemeindehaus in Groß-Buchholz hat sich Pastor Thomas Holzvoigt nach sechs Jahren von der Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde verabschiedet.

Außerdem engagierte Holzvoigt sich für den Nachbau von Bonhoeffers Gefängniszelle zum Reformationsjubiläum in den Gemeinderäumen. Zudem betreute der Pastor diverse Theaterprojekte mit den Musik- und Theatergruppen der Gemeinde, begleitete Aktionen im Zuge des Projektes „Kirche von morgen“ mit Studierenden der Theologie und Architektur oder fuhr mit Jugendlichen auf Sommerfreizeiten. Auch der Dialog mit anderen Kulturen und Religionen und die Konfirmandenarbeit waren ihm stets wichtig.

Der Kirchenvorstand bedankte sich zum Abschied bei Holzvoigt „für diese wunderbare Zeit, die vielen Ideen und die tolle Arbeit in den letzten sechs Jahren in und für unsere Gemeinde“.

Von Lisa Eimermacher