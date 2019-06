Hannover

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Winkelriede nach Groß Buchholz gerufen worden. In einem Mehrfamilienhaus war auf einem Balkon aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Dort war eine Matratze in Flammen aufgegangen. Ein Mann hat sich bei dem Feuer schwer Verletzungen zugezogen. Auch dazu sind die genauen Umstände noch nicht bekannt. Mehr in Kürze.

Von Tobias Morchner