Im Hauptbahnhof Hannover waren am Montag die ersten Bauarbeiter unterwegs und haben Auflagen für Hilfsbrücken für die Gleise 1 bis 3 vorbereitet. Damit ist die langwierige, auf insgesamt 14 Jahre angelegte Sanierung des Bahnhofs gestartet. In den kommenden zwei Wochen müssen Reisende mit Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr rechnen. Die vollen Auswirkungen des Riesenprojektes werden Passanten und Bahnkunden allerdings erst in den Jahren nach 2022 zu spüren bekommen. In unserer Bildergalerie bekommen Sie einen Eindruck vom Beginn der Arbeiten.

So ändern sich die Fahrpläne Die Arbeiten im Hauptbahnhof und an der Königstraße ziehen im Juli Fahrplanänderungen im S-Bahn-Verkehr nach sich. Ein Überblick: Vom 15. bis zum 22. Juli: Die meisten Züge der Linie S2 fallen zwischen Haste und Seelze aus. Als Ersatz steht die parallel fahrende Linie S1 zur Verfügung. Die Linie S4 verkehrt zwischen Bennemühlen und Hauptbahnhof zeitweise nur im Stunden- statt wie üblich im 30-Minuten-Takt. Auf der Linie S5 fallen zahlreiche Bahnen zwischen dem Flughafen und dem Hauptbahnhof aus. Fahrgäste werden gebeten, auf Aushänge und Durchsagen zu achten oder sich im Internet unter www.bahn.de zu informieren. Die Expresslinien S21 zwischen Hannover und Barsinghausen und S51 zwischen Seelze und Hameln entfallen komplett. Vom 23. bis zum 28. Juli Die Linien S1 und S2 können nicht zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof Bismarckstraße verkehren. Die Linie S4 fällt zwischen Hannover und Hildesheim aus und verkehrt im Abschnitt zwischen Hannover und Bennemühlen nur stündlich. Züge der Linie S5 mit Endpunkt Hameln fahren nur zwischen der Rattenfängerstadt und dem Bahnhof Hannover-Linden/Fischerhof. Züge der Linie S5 mit Endpunkt Paderborn halten nicht in den Stationen Bismarckstraße und Fischerhof und verkehren im Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Flughafen nur stündlich. Die Expresslinien S21 und S51 entfallen erneut komplett.

