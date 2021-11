Hannover

Die Feuerwehr hat ihr Kräfteaufgebot beim Großbrand auf dem Gelände des Alu-Betriebs Befesa im Norden Hannovers deutlich reduziert. Noch immer brennt es in der großen Kesselhalle, doch die Lage ist nach Angaben eines Sprechers unter Kontrolle. Immer wieder tauchen allerdings neue Brandnester auf, die gelöscht werden müssen. Der Einsatz wird vermutlich noch ein paar Stunden dauern.

„Mittlerweile sind wir nur noch mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr vor Ort“, sagt Sprecher Benjamin Pawlak. Acht Feuerwehrleute bekämpfen die letzten Flammen. Das Problem: Insgesamt sei der Brand zwar nahezu aus, „es tauchen aber ständig neue kleine Feuer auf“. Im Kesselhaus stehen große Maschinenanlagen für das Aluminium-Recycling, im Gebäude brannte nach Feuerwehrangaben nahezu alles. Mit einer sogenannten Riegelstellung wurde verhindert, dass der Brand auf mehrere Säurebehälter mit je 30.000 Litern hinter dem Kesselhaus übergriff.

Nur noch Metallgerippe übrig

Vor allem das große Kesselhaus bereitete der Feuerwehr Probleme. Dort war der Brand erst nach fast zehnstündigen Löscharbeiten unter Kontrolle. Quelle: Christian Elsner

Weil nur noch die Metallgerippe der Maschinen und das Hallengerüst übrig sind, findet das Feuer keine neue Nahrung. „Alles Brennbare wie Ummantelungen, Kabel oder Rohre ist weg“, sagt Pawlak. Das Feuer wurde am Freitag gegen 13.20 Uhr entdeckt und breitete sich rasch in drei Industriehallen aus. Die Flammen in zweien davon konnten schnell gelöscht werden, aber die dritte Halle bereitete Probleme. Stundenlang konnten die Retter nur von außen angreifen, alles andere war unter anderem wegen des Feuers und Tanks mit Gefahrstoffen wie Säure oder Lauge viel zu riskant. Befesa recycelt Aluminium-Salzschlacke.

Aluminium-Salzschlacke Aluminium-Salzschlacken sind salzhaltige Abfallstoffe, die in Aluminium-Schmelzwerken anfallen. Beim Einschmelzen von Aluminium-Schrott wird sogenanntes Schmelzsalz zugegeben. Das Salz schwimmt auf der Metallschmelze, verhindert die Oxidation und nimmt zusätzlich die Verunreinigungen des Schrotts auf. Nach dem Schmelzvorgang werden das Aluminium und die Salzdecke getrennt aus den Öfen abgelassen. Das Salzgemisch enthält verschiedenste Metalloxide, in erster Linie Aluminiumoxid, und metallisches Aluminium. Es erstarrt in Kübeln und bildet dabei die sogenannte Aluminium-Salzschlacke. Das Unternehmen Befesa sieht sich als industrieller Umweltdienstleister. Die Firma bereitet nach eigenen Angaben in Werken weltweit jährlich 130.000 Tonnen Industrieabfälle wie Aluminium-Salzschlacke oder Stahlstäube auf, sodass 60.000 Tonnen davon wieder als Wertstoffe genutzt werden können.

Nach fast zehnstündigen Löscharbeiten war der Großbrand gegen 23 Uhr endgültig unter Kontrolle. Zwar habe er sich laut Pawlak schon zuvor aufgrund der Gegenmaßnahmen nicht mehr ausbreiten können, doch im Inneren des Kesselhauses loderten ständig neue Flammen auf. Als klar war, dass das Feuer nicht erneut anwachsen würde, konnte das Aufgebot deutlich zurückgefahren werden. Von anfangs rund 200 Helfenden blieben die Nacht über nur noch ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehrleute – etwa 15 bis 18 Personen.

Anlagen mit 30.000 Litern Wasser geflutet

Das Feuer breitete sich am Freitag zügig in drei Industriehallen des Alu-Betriebs am Brinker Hafen aus. Quelle: Christian Elsner

Als das Kesselhaus so weit sicher war, rückten auch Retter ins Erdgeschoss vor. „Natürlich unter Atemschutz und Schutzkleidung mit besonderer Vorsicht“, sagt Pawlak. Um alle Brandherde zu ersticken, fluteten sie einzelne Maschinenanlagen mit bis zu 30.000 Litern Wasser. „Das dauerte eine Weile“, sagt Pawlak. Um überhaupt ausreichend Löschwasser zu haben, zapfte die Feuerwehr bereits am Freitagnachmittag das Becken des Brinker Hafens an. Das Pumpensystem förderte von da an 8000 Liter pro Minute. Wann der Einsatz endgültig abgeschlossen sein wird, ist noch offen.

Von Peer Hellerling