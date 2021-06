Großbrand im Depot für Elektrobusse der Üstra in Mittelfeld

Hannover

Auf dem Gelände der Üstra in Hannover-Mittelfeld ist am Sonnabendmittag ein Großbrand ausgebrochen. Die Halle für die Elektrobusse steht in Flammen. Die Rauchsäule ist weithin sichtbar. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle ausgerückt. „Wir haben Alarmstufe vier von möglichen fünf ausgelöst“, sagt Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer. Mehrere Busse der Üstra konnten nicht gerettet werden. Sie brannten vollständig aus. Meldungen über Verletzte gibt es derzeit nicht.

Die Anwohner werden von der Feuerwehr gebeten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Messungen zu möglichen Schadstoffen in der Luft seien gerade angelaufen, heißt es von der Feuerwehr. Rund um das Üstra-Depot ist zudem mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Betroffen ist auch die Üstra-Buslinie 124.

Mehr in Kürze.

Von Tobias Morchner