Für diese Aufgabe braucht man Kraft in den Armen – und zugleich Fingerspitzengefühl. Mit einer Brause im XL-Format ist Sebastian Dillmann zu Gange. Das Wasser schießt mit hohem Druck hervor, trotzdem schafft es der Gärtner, den Strahl genau zu dosieren. Denn die jungen Pflanzen, die er früh am Morgen in die Erde gesetzt hat, sind sehr empfindlich. Zugleich muss der extrem trockene Boden ordentlich gewässert werden, damit die Blumen im Parterre des Großen Gartens optimal gedeihen können. „Sonst machen die ganz schnell schlapp“, sagt Dillmann, der das Wechselspiel mit dem Wasser gut im Griff hat.

Start nach den Eisheiligen

Der 41-Jährige und seine Kollegen aus den Königlichen Gärten in Herrenhausen haben dieser Tage im wahren Wortsinn alle Hände voll zu tun. 20 bis 25 Gärtnerinnen und Gärtner sind seit Montag fortan täglich im Einsatz, um den Beeten im Großen Garten, im Berggarten und auch in Teilen des Georgengartens ihren Sommerlook zu verpassen. Die Frühjahrsblüher wie Narzissen, Hyazinthen und Stiefmütterchen haben ihre Zeit erreicht, sie werden ausgegraben und machen nun Platz für die große Garde der Sommerblumen. Rund 62.000 Pflanzen aus 220 Sorten und Arten sind es – allein 40.000 davon finden ihren Platz im Großen Garten. Der Startschuss für die kollektive Pflanzaktion fällt stets nach den Eisheiligen Mitte Mai, und bis wirklich alles unter der Erde ist, dauert es rund zwei Wochen.

Üppige Blumenarrangements

Schon bis Himmelfahrt wollen die Herrenhäuser Gärtner das Herzstück der Barockanlagen auf Vordermann bringen: Für die Prachtbeete des Parterres konzipieren sie jedes Jahr neue Blütenarrangements. Dieses Mal dominieren die Farbtöne Dunkelrot, Orange, Gelb, Weiß und Blau. Alle Blumen werden mithilfe von Metallschablonen zentimetergenau gepflanzt. Indisches Blumenrohr, Dahlien, Tagetes, Wandelröschen, Löwenmäulchen, Kapmargeriten und Vanilleblumen mischen sich zu einem farbenfrohen Ensemble. Duftendes Steinkraut ist besonders üppig vertreten, Salbei setzt seine aromatische Note, und seit Jahren wächst erstmals wieder Ziertabak. Besondere Hingucker sind die weiß-gelben Strohblumen, die als „Spiegeleier“ bezeichnet werden. Bis alle Pflanzen ihre volle Blüte entfalten, wird es aber noch etwas dauern. Zuvor sind allein für das Parterre 1,1 Tonnen Dünger ausgestreut worden.

Auch im und um den Berggarten sind die Gärtner im Einsatz. Caroline Westphal ist damit beschäftigt, die Beete vor dem Bibliothekspavillon umzugestalten. Blumenrohr und Bananenpflanzen, Hibiskus und Fuchsien sind unter anderem auf ihrem Pflanzplan verzeichnet. In der nächsten Woche kümmert sich das Team dann um die Bepflanzung des Schmuckhofs und um den Irisgarten, wo rund 320 Sorten der Bart-Iris blühen werden.

Pflanzen in den Gewächshäusern angezogen

Der weitaus größte Teil aller Pflanzen, die jetzt in den Boden kommen, wird bereits in der Winter- und Frühjahrssaison in den Gewächshäusern Herrenhausens von den dort tätigen Gärtnern angezogen. Nach einer Zwischenstation in sogenannten Abhärtungshäusern sind die Blumen dann bereit für ihren großen Auftritt in den Sommerbeeten. Für Gärtnerin Nadine Hermann ist die Pflanzaktion „ein echtes Highlight – es ist toll, so nah bei den Pflanzen zu sein und das hier alles mitzugestalten“, schwärmt sie. Erst seit einem Jahr gehört die gelernte Friedhofsgärtnerin zum Team, und ihr macht die Arbeit sichtlich Spaß.

Buchsbaum mit Problemen

Kollege Dillmann ist schon seit zwei Jahrzehnten Gärtner in Herrenhausen – und dementsprechend gelassen. „Wir ballern hier ganz schon was raus“, kommentiert er die Wässerung der Beete. Doch das Wasser, das die Pflanzen täglich benötigen, stehe nicht in Konkurrenz zum Trinkwasser für die Hannoveraner, betont er. Es kommt aus der Graft, die aus der Leine gespeist wird. Den Rabatten im Parterre aber kann Dillmann mit Wasser nicht wirklich helfen: Der Buchsbaum der Sorte „Blauer Heinz“ ist schon seit 2017 von einem Pilz befallen, gegen den es bisher kein wirksames Gegenmittel gibt. Die kleinen Hecken sehen an vielen Stellen braun und verdörrt aus. An einzelnen Standorten werde bereits eine resistentere Buchsbaumsorte getestet, erklärt Gartenchef Ronald Clark. Doch bis verlässliche Ergebnisse vorliegen, kann es noch zwei bis drei Jahre dauern.

Auch rund 200 Zitruspflanzen aus 60 historischen Sorten und Arten verlassen mit Beginn der Saison nach und nach ihr Winterquartier, außerdem noch rund 1000 Kübelpflanzen, die teils mit Speziallastwagen zu ihren Standorten gebracht werden. Vor dem Schloss Herrenhausen etwa ragen bereits die bis zu zehn Meter hohen und vier Tonnen schweren Kanadischen Dattelpalmen in die Höhe. Und am Nordufer des Maschsees können sich Spaziergänger über sechs Zwergpalmen freuen.

Hannoveraner entdecken die Gärten Am 23. April durften die Herrrenhäuser Gärten nach der Corona-Pause wieder öffnen. Seitdem haben 40.400 Gäste den Großen Garten und den Berggarten besucht – im Vergleichszeitraum 2019 waren es 53.000 Personen. Das sind zwar 30 Prozent weniger, aber im vergangenen Jahr kamen nur 16.000 der Gäste aus der Region Hannover, weitere 50 Prozent reisten aus dem übrigen Bundesgebiet und 20 Prozent aus dem Ausland an. Da in diesem Jahr wegen der Corona-Reisebeschränkungen wohl die weitaus meisten Personen aus dem näheren Umland gekommen seien, hätten die Gärten in diesem Bereich einen beträchtlichen Zuwachs verzeichnet, folgert Gartendirektor Ronald Clark: „Also entdecken die Hannoveraner und Hannoveranerinnen ihre Herrenhäuser Gärten wieder neu.“ Auch der Anteil von jüngeren Besuchern sei deutlich angestiegen. Zudem wurden in dem kurzen Zeitraum fast 2000 Jahreskarten verkauft.

Von Juliane Kaune