Ein 48-Jähriger hat am späten Sonnabend einen großen Sucheinsatz am Mittellandkanal ausgelöst. Wie die Polizei Hannover mitteilt, war der Mann mit einer Gruppe in Groß-Buchholz am Wasser unterwegs, als er plötzlich verschwand. Die Begleiter dachten, der Vermisste sei ins Wasser gefallen.