Hannover

Besuchern der Medizinischen Hochschule bietet sich an diesem Donnerstag ein seltsames Bild: Schwer bewaffnete Polizisten bewachen jeden Zugang zum Klinikgelände, kontrolliert jeden, der zur Hochschule will. Offiziell gibt sich die Behörde schmallippig. „An der Medizinischen Hochschule Hannover werden aktuell Schutzmaßnahmen durchgeführt. Zum Schutz von Persönlichkeitsrechten werden dazu seitens der Polizei keine weiteren Angaben gemacht“, ist das Einzige, was die Behörde zu dem Einsatz erklärt. Fest steht: Einen solchen Vorgang hat es noch nie an der MHH gegeben.

Nach HAZ-Informationen hat der Einsatz mit einem Patienten der MHH zu tun. Auf dem Gelände soll derzeit ein hochrangiges Mitglied der Mafia aus Montenegro behandelt werden. Der Mann soll mehrere Schussverletzungen aufweisen. Offenbar fürchten die Behörden einen Anschlag auf den Mafia-Boss und haben deshalb zu den drastischen Maßnahmen gegriffen. Er wird nach Informationen dieser Zeitung in der Klinik von Spezialkräften (SEK) der Polizei bewacht. Nur die Ärzte und die Pflegekräfte haben Zugang. Wie lange sie andauern werden, auch dazu schweigt die Polizeidirektion Hannover. Die MHH darf sich nicht zu dem Patienten und den Sicherheitsmaßnahmen nicht äußern.

Es dürfte aber im Interesse der Klinik liegen, den Patienten so schnell wie möglich so weit zu stabilisieren, dass er transportfähig ist und die Hochschule wieder verlassen kann. Denn ein solcher Einsatz und ein derart hochgefahrerner Sicherheitsapparat hat zwangsläufig Auswirkungen auf die alltäglichen Abläufe in der Klinik.

Von Tobias Morchner