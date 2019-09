Grömitz/Hannover

In einem Zeltlager in Grömitz in Schleswig-Holstein sind 45 Kinder aus der Region Hannover und zwei Betreuer wegen Magendarm-Beschwerden vorsichtshalber isoliert worden. Die Kinder und Jugendlichen hatten sich zuvor immer wieder übergeben müssen.

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle berichtete, wurde der Vorfall am Mittwochabend bekannt. Demnach wurden die Erkrankten durch den Rettungsdienst untersucht und in Zelten vom restlichen Zeltlager isoliert. „Der Campingplatz ist momentan normal in Betrieb“, sagte der Sprecher. Mit der Isolation soll eine mögliche Ausbreitung der Krankheit verhindert werden.

Bei den Kindern handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um Schüler der 8. Klasse aus der Region Hannover. Wie groß die Gruppe insgesamt war, war zunächst unklar. Ein Team betreute die 47 Erkrankten in der Nacht zum Donnerstag. Der Ursprung der Erkrankungen war zunächst unbekannt. Die Rettungsleitstelle konnte einen Virus nicht ausschließen, nannte aber auch ein Lebensmittel als mögliche Ursache. „Das Gesundheitsamt wird den Vorfall im Laufe des Tages noch mal prüfen und einschätzen“, sagte der Sprecher.

Helfer bauen mobiles Krankenhaus auf

Wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten, waren insgesamt mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort. Sie bauten noch in der Nacht ein mobiles Krankenhaus auf, um die Kinder und Betreuer zu versorgen. Fotos von der Einsatzstelle zeigen Helfer in blauen Schutzanzügen. „Wir versuchen das hier abzuarbeiten, damit wir nicht unnötig die Kliniken im Kreis Ostholstein gefährden“, zitierte die Zeitung den leitenden Notarzt. Der Campingplatz wurde abgeschottet. Niemand durfte das Gelände verlassen. Auch bereits angereiste Eltern wurden wieder weggeschickt.

Weiterer Fall noch in der Nacht

Noch in derselben Nacht mussten die Rettungskräfte laut den „Lübecker Nachrichten“ zu einem weiteren Einsatz ausrücken. Im rund 30 Kilometer entfernten Weißenhäuser Strand zeigten sechs Jugendliche ähnliche Symptome. Die beiden Schulklassen hatten zuvor Kontakt miteinander.

