Ingo Winckler und seine Frau Kerstin suchen ein Stadtrad – „uns wurde gerade eines geklaut“, erzählt Kerstin Winckler. Familienvater Marc aus Hannover ist mit seinen Söhnen Max und Mathes gekommen; sie wollen nach einem Cross-Bike Ausschau halten. Rebecca Renzsch ist gerade umgezogen und braucht nun ein geeignetes Rad für den täglichen Arbeitsweg. Der Hildesheimer Lukas Kirchner hingegen, nach eigenen Angaben Fahrrad-Enthusiast, will ein Vintage-Rennrad zum Preis von 180 Euro verkaufen und ist optimistisch, dass das klappt.

Sie und viele andere hatten am Sonnabendvormittag ein Ziel: Die Fietsenbörse (Fiets heißt aus dem Holländischen übersetzt schlicht Fahrrad) auf einem dafür abgesperrten Teil des Ernst-August-Platzes. „Ich bin zum ersten Mal hier und finde die Veranstaltung hervorragend“, erklärt er.

Käufer brauchen zunächst Geduld

Vor dem Stöbern war erst einmal Geduld gefragt. Die Warteschlange vor dem Einlass zog sich teilweise einmal längs am Marktgelände vorbei um das Ernst-August-Denkmal und auf der anderen Seite des Abgangs zur Niki-Promenade wieder zurück. „Auf dem Marktplatz dürfen immer nur 150 Leute gleichzeitig sein“, sagt Marktleiter Andreas Luft.

50 Prozent mehr Besucher als sonst

Das hat natürlich mit Corona zu tun, aber nicht nur das. „Wir haben rund 600 Besucher, das sind fast 50 Prozent mehr als sonst“, berichtet Luft. Die Viruskrise hat bei vielen die Lust aufs Fahrradfahren angestachelt oder überhaupt erst geweckt; außerdem kann der Handel im Augenblick oft nicht auf die Schnelle liefern, was gerade nachgefragt wird.

Preise zwischen 60 und 400 Euro

Die Fietsenbörse, ein Unternehmen mit Sitz in Osnabrück, ist regelmäßig in Hannover und anderen Städten, aber bisher mussten die Termine in diesem Jahr aus bekannten Gründen ausfallen. „Wir sind ausdrücklich kein Flohmarkt“, betont Marktleiter Luft. Die Fahrräder kommen zu Festpreisen in der Bandbreite zwischen 60 und 400 Euro mit Ausreißern nach oben und unten und ganz kleinen Spannen zum Feilschen ins Angebot. „Wir prüfen sie vorher auf Qualität“, sagt Reinhard Wilker, der für den Service zuständig ist. Schrottexemplare oder rollende Ersatzteillager sind von der Börse ausgeschlossen.

Vielfältig und farbenfroh

Ver- und gekauft werden Gebrauchträder. 90 Prozent der Ware stellen professionelle Händler auf den Platz, den Rest private Anbieter. Es gibt nichts, was es nicht gibt: Stadt-, Cross-, Touren- und Rennräder, Zweiräder für Kinder aller Größen. Aktuell sind Vintageräder, also solche im Design vergangener Jahrzehnte, sehr in Mode. Auch Freunde ausgefallener Farben können zum Zug kommen – mit einem Stadtadt der Firma Kettler in knalligem Türkis und bunter Klingel zum Preis von 300 Euro zum Beispiel oder mit einem Damenrad mit grünen Reifen und blauer Kette.

Rebecca Renzsch unternimmt eine Probefahrt mit einem City-Damenrad der holländischen Marke Sparta, für das 128 Euro aufgerufen sind. „Das bekommt schon einmal neun von zehn möglichen Punkten“, sagt sie. Weil die abschließende Suche nach einem Modell mit voller Punktzahl kein Ergebnis bringt, schlägt sie dann zu. Servicemann Wilker überprüft Schaltung und Bremsen, stellt den Sattel auf die passende Höhe – und damit hat sich für Renzsch der Besuch der Fietsenbörse gelohnt.

Verkäufer müssen Ausweisdaten hinterlegen

Auch die Wincklers schieben einen Ersatz für das gestohlene Fahrrad zum Kassenzelt. A propos gestohlen: „Wir werden oft gefragt, ob wir nicht ein Umschlagplatz für Diebstahlsware sind“, sagt Marktleiter Andreas Luft. Da baut die Fietsenbörse vor: Die Fahrräder werden registriert, und wer verkaufen will, muss seine Ausweisdaten hinterlegen. Die Wincklers, die zum ersten Mal bei der Börse waren, hatten schon geunkt, eventuell ihr verschwundenes Rad auf dem Markt zu entdecken. Das war nicht der Fall.

Die nächste Fietsenbörse in Hannover auf dem Ernst-August-Platz ist für Sonnabend, 19. September, geplant. Verkäufer können sich und ihr Angebot von 8 Uhr an registrieren lassen, Käufer dürfen von 10 Uhr an auf den abgesperrten Platz. Die Veranstaltung endet um 14 Uhr.

Von Bernd Haase