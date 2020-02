Hannover

Der Große Sendesaal im NDR-Funkhaus in Hannover bleibt noch einmal länger geschlossen als bisher geplant. Die Bauarbeiten an der Bühne, die im Sommer begonnen haben, verzögern sich nach einem Asbestfund immer weiter. Ursprünglich war die Wiedereröffnung für Anfang des Jahres geplant, dann hatte man die letzte Februarwoche dafür vorgesehen. Am Mittwoch gab der NDR nun bekannt, dass die Arbeiten wegen Komplikationen beim Einbau der neuen Bühnenelemente nicht vor Mitte März abgeschlossen sein werden.

Das hat erhebliche Folgen für den klassischen Konzertbetrieb der Stadt. Mehrere Konzerte werden abgesagt, andere verlegt in den Kuppelsaal.

Das ändert sich bei der Radiophilharmonie

Die NDR Radiophilharmonie streicht ersatzlos die Konzerte am 13. und 14. Februar mit dem Dirigenten Lionel Bringuier. Auch das Hannover-Debüt der australischen Dirigentin Simone Young am 27. und 28. Februar entfällt.

Die Sinfoniekonzerte mit Andrew Manze, die vom 13. und 14. Februar schon auf den 5. und 7. März verlegt wurden, sind nun endgültig abgesagt. Auch Schul- und Familienkonzerte am 6. März sowie die „Klassik Extra“-Konzerte am 8. sind abgesagt. Die Kosten für die Tickets werden an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet.

Nicht abgesagt ist einzig das Konzert am 20. Februar: Statt im Funkhaus dirigiert Andrew Manze Bruckners 7. Sinfonie und eine Uraufführung im Kuppelsaal.

„Wir bedauern diese unglückliche Entwicklung und bitten alle betroffenen Besucherinnen und Besucher um Verständnis“, teilte Orchestermanager Matthias Ilkenhans mit.

Das ändert sich bei Pro Musica

Burkhard Glashoff, der Geschäftsführer des Konzertveranstalters Pro Musica, will keines der ursprünglich im Funkhaus geplanten Konzerte ausfallen lassen.

Der Auftritt des Pianisten Fazil Say mit der Academy of St Martin in the Fields am Donnerstag, 6. Februar, wurde bereits in den Kuppelsaal verlegt. Auch beim Auftritt von Max Mutzke mit dem WDR Funkhausorchester ändert sich nur der Ort: Der Sänger ist nun am 12. März im Kuppelsaal zu hören.

Das Konzert von Daniel Hope mit dem Züricher Kammerorchester wird vom 1. März auf den 6. März verschoben und findet dann ebenfalls im Kuppelsaal statt.

Betroffen ist auch der Beethoven-Abend mit dem Pianisten Igor Levit am 15. März: Derzeit gibt es noch keinen Ersatztermin und -ort, Veranstalter und Musiker arbeiten aber an einer Lösung – ersatzlos entfallen soll dieses Konzert nicht.

Karten müssen umgetauscht werden

Für die verlegten Konzerte müssen bereits erworbene Tickets umgetauscht werden. Wer seine Karten direkt bei Pro Musica erworben hat, bekommt die Ersatzkarten automatisch zugeschickt. Wer an einer anderen Konzertkasse Tickets erworben hat, muss sie im Pro-Musica-Büro in der Georgstraße 36 umtauschen.

Von den Änderungen nicht betroffen ist die Pro-Musica-Reihe im Kuppelsaal. Das Konzert der Berliner Philharmoniker mit Kirill Petrenko am 18. Februar und der Auftritt von Anne-Sophie Mutter mit dem London Philharmonic Orchestra am 19. März finden planmäßig statt.

