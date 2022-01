Hannover

Die Summe lässt aufhorchen. 140.000 Euro wurden im Ihme-Zentrum investiert, um Taubenkot zu beseitigen. Die Großimmobilie in Linden ist eine riesige Baustelle, und die maroden Gewerbeflächen stehen nach allen Seiten offen – da nisten sich die Vögel gerne ein. Doch das Problem mit den unerwünschten Hinterlassenschaften ist bei Weitem nicht das größte in dem Betonkomplex.

Windhorst versäumt Sanierungsfristen im Ihme-Zentrum

Fakt ist: Die Sanierungsarbeiten, die Mehrheitseigentümer Lars Windhorst in Auftrag gegeben hat, kommen nur äußert schleppend voran. Eine von der Stadt gesetzte Frist zur Fertigstellung der Fassade ist bereits im Juni 2021 verstrichen. Zum Jahresanfang wurde bekannt, dass die zu Windhorsts Firmenkonsortium gehörende Projekt Ihme-Zentrum Hannover GmbH (PIZ) Mietverträge über rund 9000 Quadratmeter Einzelhandels- und Gewerbeflächen nicht wie vereinbart unterschrieben im Rathaus vorgelegt hat. Was daraus folgt, hätten die Mitglieder des Bezirksrats Linden-Limmer gern von PIZ-Projektmanager Carsten Grauel erfahren. Doch der war am Mittwoch nicht zu der bereits im November mit den Kommunalpolitikern verabredeten Baustellenführung erschienen. Ein wichtiger Termin sei dazwischengekommen, hieß es.

Bauleiter Christian Oertmann (gelbe Jacke, von links) und Verwalter Torsten Jaskulski (blaue Jacke) führen die Mitglieder des Bezirksrats über die Baustelle. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Herr Grauel lässt sich entschuldigen“, sagt Torsten Jaskulski, Verwalter im Ihme-Zentrum. Er hat keine leichte Aufgabe. Fragen, die die Mandatsträger zu Verträgen und Versäumnissen haben, muss er unbeantwortet lassen. „Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner.“ Jaskulski, der den Komplex sowohl für die rund 550 Wohnungseigentümer wie auch für Windhorst managt, sagt aber auch, dass alles nun deutlich schneller vorangehen müsse, damit es endlich einen öffentlich sichtbaren Baufortschritt gibt.

Auf der Baustelle ist viel Fantasie nötig

Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube und die anderen Bezirksratsmitglieder – es nehmen nur Grüne an der Führung teil – brauchen beim Rundgang durch den Rohbau viel Fantasie. Bis Ende Juni 2023, so sehen es die Verträge mit der Stadt vor, müssen auf 30.000 Quadratmetern alle Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss sowie 6000 Quadratmeter Büro-, Praxis- und Dienstleistungsflächen im Obergeschoss bezugsfertig sein. „Das kann man sich wirklich nicht vorstellen“, meint Bezirksratsfrau Barbara Mann mit Blick auf die weitläufige Betonlandschaft im ersten Stock. Dutzende Pfeiler ragen in die Höhe, die Wände der früheren Passage gibt es nicht mehr. Baumaterialien stapeln sich, und darüber thront das Stahlskelett der einstigen Shoppingmall.

Bauleiter Christian Oertmann zeigt, wie aufwendig die Betonpfeiler saniert werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bauleiter Christian Oertmann vom Berliner Unternehmen IGP versucht, die Lage aus Sicht des Technikers zu erklären. Die Schadstoff- und Betonsanierungen, die noch immer laufen, hätten sich als viel aufwendiger herausgestellt als geplant. Es gebe Hunderte Betonstützen, die den Gesamtkomplex tragen. Sie müssten einzeln begutachtet und bearbeitet werden. Asbesthaltige Masse werde entfernt, dann müsse der Eisenkern auf Korrosionsschäden geprüft und der gesamte Pfeiler wieder stabilisiert werden. Gleichwohl könne das Tempo bald erhöht werden, kündigt der Fachmann an. Ab März sollten mehr Bauarbeiter anrücken. Aktuell sind nur 25 vor Ort, in den nächsten Monaten solle sich die Zahl auf 200 erhöhen. Ob der gesteckte Zeitplan realistisch sei, will Bezirksratsfrau Kerstin Lüder wissen. Oertmanns Antwort: „Machbar ist eine ganze Menge, aber versprechen will ich nichts.“

Im ersten Obergeschoss zeigt sich eine weitläufige Betonlandschaft – bis Juni 2023 soll auch dort alles fertig sein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bezirksbürgermeister Grube ist nicht zufrieden. „Solche Erklärungen helfen nicht weiter“, sagt er. Mit den vereinbarten Zeitplänen habe Windhorst eine „Selbstverpflichtung“ abgelegt. Dass er diese nun zweimal gebrochen hat, stelle die Ernsthaftigkeit des Vorhabens infrage. Projektmanager Grauel hatte immer wieder versichert, dass es genug ernsthafte Mietinteressenten für die Gewerbebereiche gebe – unterschriebene Verträge aber hat er bisher nicht vorgezeigt. „Wenn tatsächlich Einzelhändler ins Ihme-Zentrum wollen, könnten die doch schon mal eine Absichtserklärung unterschreiben“, schlägt Mandatsträgerin Mann vor.

Fotodokumentation auf der Baustelle: Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube (von rechts), Grünen-Bezirksratsfraktionschef Steffen Mallast und Bezirksratsherr Norbert Lucas. Quelle: Tim Schaarschmidt

Grauel erklärt auf eine telefonische Anfrage der HAZ am Mittwoch nur: „Wir werden nicht wöchentlich oder monatlich einen neuen Stand der Dinge herausgeben.“ Laut Verwalter Jaskulski hat die PIZ 8,6 Millionen Euro auf das Konto der Eigentümergemeinschaft eingezahlt, um unter anderem die Betonsanierungen zu bezahlen. Für die komplette Revitalisierung und den Umbau des Ihme-Zentrums aber reicht das bei Weitem nicht. Dem Vernehmen nach ist dafür ein dreistelliger Millionenbetrag fällig.

Stadt lässt sich nicht in die Karten gucken

Die Politiker auf Ratsebene, die letztlich die Entscheidung treffen, diskutieren unterdessen, wie die Stadt sich verhalten soll. Folgenlos soll der erneute Fristverstoß nicht bleiben, da herrscht Einigkeit. Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin plädiert dafür, dass die Stadt die von Windhorst hinterlegte Kaution von 2,4 Millionen Euro einfordert. SPD-Fraktionschef Lars Kelich hält es für denkbar, auch Städtebauförderprogramme für das Ihme-Zentrum in Anspruch zu nehmen. Eine Option wäre, dass die Stadt aus ihren Mietverträgen in dem Komplex aussteigt. Ob Oberbürgermeister Belit Onay dies plant, ließ seine Pressestelle am Mittwoch offen. „Der Vertrag zwischen der Landeshauptstadt und der PIZ sieht bei Nichteinhaltung von einzelnen Zwischenzielen sowohl finanzielle Vertragsstrafen als auch Sonderkündigungsrechte vor“, hieß es lediglich auf Anfrage.

Vermutlich nicht nur Steffen Mallast, Chef der Grünen-Bezirksratsfraktion, fragt sich nach dem Baustellenrundgang: „Was hat Herr Windhorst wirklich vor? Wartet er nur auf steigende Immobilienpreise, um das Ihme-Zentrum dann wieder zu verkaufen?“

Von Juliane Kaune