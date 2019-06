In Hannover fehlen in den nächsten Jahren zunehmend Plätze an den weiterführenden Schulen. Vor allem die Gesamtschulen nehmen viele Schulformwechsler auf. Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski schlägt vor, bestehende Standorte zu erweitern und eine neue fünf- bis sechszügige IGS mit Oberstufe zu bauen.