Der Großraum Verkehr Hannover (GVH) weitet während der niedersächsischen Sommerferien die sogenannte Mitnahmeregelung in Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs aus. Besitzer von Monatskarten dürfen dann an allen sieben Wochentagen rund um die Uhr einen Erwachsenen und bis zu drei Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren mitnehmen, ohne dass diese einen Fahrschein lösen müssen. Üblicherweise ist das nur werktags von 19 Uhr an und an den Wochenenden möglich.

Neue Ticketpreise wären zu aufwendig

„Wir haben nach einer geeigneten Möglichkeit gesucht, die von der Bundesregierung beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer weiterzugeben“, sagt GVH-Geschäftsführer Ulf-Birger Franz. Hätte man Tarife und Vertriebssysteme umstellen wollen, wäre dies erst in einigen Wochen möglich gewesen und hätte Kosten produziert. Die finanzielle Ersparnis für die Kunden wäre überschaubar gewesen, außerdem hätten sich krumme Summen beim Absenken der Kartenpreise ergeben, argumentiert Franz.

Monatskarten sind für Abonnenten bereits günstiger

Die Aktion versteht der GVH auch als Dank an die Kunden, die während der Corona-Krise weiterhin mit Bussen und Bahnen gefahren sind. Das waren längst nicht alle – die Rückgänge bei den Fahrgastzahlen lagen zeitweise bei 90 Prozent. Bereits zuvor hatte der GVH die Preise für Monatskarten im Abonnement für die Monate Juni, Juli und August um 20 Prozent gesenkt.

Franz kündigt weitere Angebote an. „Wir planen, zeitweise rabattierte Tageskarten anzubieten und werden dies mit Aktionen über die GVH-App steuern“, sagt er. Ziel des Verbundes der Nahverkehrsunternehmen ist es, den elektronischen Ticketverkauf zu steigern.

Von Bernd Haase