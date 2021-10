Grün-Rot in Hannover will Georgstraße, Prinzenstraße und Sophienstraße vom Autoverkehr befreien

Hannover

Grüne und SPD im Rat haben sich auf erste Schritte in Richtung autofreier Innenstadt geeinigt. In den kommenden fünf Jahren will die Ratskoalition die ersten Straßen „vom Autoverkehr befreien“, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Gemeint ist das sogenannte Kulturdreieck rund um den Opernplatz, im Wesentlichen die Prinzenstraße vor dem Schauspielhaus, die Sophienstraße vor dem Künstlerhaus sowie Ständehausstraße und Georgstraße am Opernhaus. Das Parkhaus am Opernplatz bleibe über die Straße An der Börse und die Rathenaustraße anfahrbar, versichern die Fraktionsspitzen von Grünen und SPD.

„Autoarm, überwiegend autofrei“

Damit folgen die Koalitionspartner dem Wahlversprechen von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), Hannovers Innenstadt bis 2030 autofrei zu gestalten. Im Koalitionspapier wird diese Forderung etwas abgeschwächt. Dort heißt es, dass man die Innenstadt „autoarm, überwiegend autofrei“ konzipieren und den gewonnen Raum „weitgehend zugunsten des Fuß- und Radverkehrs entwickeln“ wolle. Das bedeutet: Anwohner und Lieferanten dürfen nach wie vor in die Sperrzonen fahren.

Bereits im Sommer hatte die Stadt Hannover sogenannte Experimentierräume auf Teilen der Schmiedestraße sowie auf dem Köbelinger Markt eingerichtet. Straßenabschnitte wurden gesperrt, um dort Raum für Freizeitaktivitäten zu schaffen. Die Stadt sprach von einem großen Erfolg, Anwohner klagten über erhebliche Staus rund um die Schmiedestraße.

Im September hatte die Stadt weitere Experimentierräume eingerichtet, dieses Mal rund um den Opernplatz. Prinzenstraße und Sophienstraße wurden für den Verkehr vorübergehend gesperrt, auf der Georgstraße durften Autos noch herumkurven. Das Echo bei Geschäftsleuten war geteilt. Probleme mit dem Autoverkehr gab es nicht.

Wie hier im September in der Prinzenstraße vor dem Schauspielhaus, soll es bald für den Autoverkehr kein Durchkommen mehr geben. Quelle: Stefan Arndt (Archiv)

Busverkehr auf der Georgstraße bleibt

Nun will Grün-Rot aus dem Experiment rund um den Opernplatz eine Dauerlösung machen. „Die Georgstraße wollen wir bis zur Kreuzung An der Börse für den Autoverkehr sperren, ebenso die Ständehausstraße“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Busverkehr müsse es auf der Georgstraße aber weiterhin geben. Die Prinzenstraße sei als Eingangsbereich des Schauspielhauses eigentlich „unwürdig“, findet Kelich, ähnliches gelte für die Sophienstraße am Künstlerhaus.

Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin mahnt zur Vorsicht. „Die Georgstraße bedarf höchster Sensibilität“, sagt er. Man müsse die Geschäftsleute ins Boot holen. Am Ende solle dort eine weitläufige Flaniermeile entstehen, die ganz im Sinne der Kaufleute sei, meint Gardemin. Auch die Grünen wollen den Busverkehr in der Georgstraße erhalten, Gardemin glaubt aber, dass die derzeitigen Üstra-Fahrzeuge zu groß seien. „Wir sollten über kleine, selbst fahrende Busse für Hannovers Innenstadt nachdenken“, sagt er.

Millioneninvestitionen für Aufwertung der City

Gesperrte Straßen sollen kein Selbstzweck sein, betonen Grüne und SPD. Es gehe vielmehr darum, die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Mehr Grünflächen, mehr Sitzgelegenheiten und Spielmöglichkeiten für Kinder seien nötig. Die SPD rechnet mit Investitionen im mittleren zweistelligen Millionenbereich, um Hannovers City aufzuwerten.

Von Andreas Schinkel