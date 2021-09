Grün-rote Ratskoalition soll bis zu den Herbstferien stehen

Hannover

Hannover steuert auf eine grün-rote Koalition im Rat zu. Die ersten Gespräche zwischen den Spitzen von Grünen und SPD seien in „angenehmer Atmosphäre“ verlaufen ist gleichlautend aus beiden Parteien zu hören. „Der Wille, ein Bündnis einzugehen, ist da“, sagt Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin. Der Fahrplan sieht vor, bis zum Beginn der Herbstferien am 18. Oktober die Verhandlungen abzuschließen. Beide Parteien bestehen darauf, einen Koalitionsvertrag für die kommenden fünf Jahre aufzusetzen. „Das gibt nicht nur uns, sondern auch der Stadtverwaltung Sicherheit“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich.

Vertrauen wieder aufbauen

In der auslaufenden Ratsperiode stellte ein Dreierbündnis aus SPD, Grünen und FDP die Mehrheit im Rat. Die Liberalen bestanden auf ein Bündnis ohne vertragliche Festlegungen. Im Juli erklärten die Grünen das Ratsbündnis für beendet. Grund war die gescheiterte Wahl von Anja Ritschel (Grüne) zur Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin. Dem Vernehmen nach hatten Vertreter von FDP und SPD gegen Ritschel gestimmt, sodass die erforderliche Mehrheit nicht zustande kam. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), der Ritschel vorgeschlagen hatte, musste eine persönliche Niederlage hinnehmen.

Nun stellen Grüne und SPD das zerbrochene Vertrauen wieder her. Am Verhandlungstisch sitzen die beiden Grünen-Fraktionschefs Elisabeth Clausen-Muradian und Daniel Gardemin, sowie die Parteichefs Greta Garlichs und Ludwig Hecke. Von der SPD ist Fraktionschef Lars Kelich dabei sowie die Parteichefs Ulrike Strauch und Adis Ahmetovic. Für jeden Tag, abgesehen von Wochenenden, sind Verhandlungen angesetzt. „Der Zeitplan steht. Bis zu den Herbstferien wollen wir fertig werden“, sagt Gardemin.

Optimismus auf beiden Seiten

Auch die Sozialdemokraten geben sich optimistisch. „Ich bin zuversichtlich, dass wir uns in den meisten inhaltlichen Feldern zügig verständigen und auch in den Punkten, in denen wir unterschiedliche Ansätze haben, Kompromisse erzielen werden“, sagt Kelich.

Inhaltlich liegen Grüne und SPD nahe beieinander. Beide Parteien wollen Hannover bis 2035 klimaneutral gestalten, den Bürgerservice der Stadtverwaltung verbessern und die Digitalausstattung der Schulen voranbringen. Während die Grünen bis 2030 die Innenstadt komplett autofrei halten wollen, wünschen sich die Sozialdemokraten, dass nur einzelne Straßen gesperrt werden. Dennoch geben sich die Grünen zuversichtlich, auch in diesem Punkt zueinander zu kommen.

Personalfragen zum Schluss behandeln

Möglicherweise sind es eher Personalfragen, die Kopfzerbrechen bereiten. Wer übernimmt den Ratsvorsitz? Wer wird Stellvertreter Onays bei repräsentativen Terminen? Soll sich Anja Ritschel noch einmal zur Dezernenten-Wahl stellen? „Solche Fragen behandeln wir zum Schluss“, betont Kelich.

Von Andreas Schinkel