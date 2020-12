Grüne Ratsfraktion wählt Elisabeth Clausen-Muradian und Daniel Gardemin zur neuen Doppelspitze

Hannover

Die hannoverschen Grünen werden die vergangenen sieben Tage nicht so schnell vergessen. Ihre langjährige Fraktionschefin Freya Markowis wirft über Nacht das Handtuch, verzichtet auf Chefposten und Ratsmandat – und schweigt bis heute zu den Gründen. Entsetzen, Ärger und Trauer machen sich in Fraktion und Partei breit. Jetzt soll eine Doppelspitze die Ratsfraktion in ruhigeres Fahrwasser führen. Aber gelingt das auch? Denn es deuten sich schon neue Verwerfungen an.

Einstimmiges Votum für neuen Fraktionsvorstand

Die elfköpfige Fraktion hat am Dienstag Baupolitikerin Elisabeth Clausen-Muradian und Kulturpolitiker Daniel Gardemin zu neuen Vorsitzenden gewählt. Ihre Vertreter sind Silvia Klingenburg-Pülm und Norbert Gast. Das Votum der Fraktion fiel jeweils einstimmig aus, Gegenkandidaten gab es keine.

Elisabeth Clausen-Muradian. Quelle: Rainer Droese

Die Grünen mussten ihre Geschäftsordnung ändern, um eine doppelte Führung zu ermöglichen. Mit der niedersächsischen Kommunalverfassung geht eine solche Konstruktion konform, auch die Geschäftsordnung des Rates schließt eine Doppelspitze nicht aus. „Die Verantwortung wird auf breitere Schultern gelegt, das ist insbesondere für ehrenamtliche Politiker hilfreich“, sagt Clausen-Muradian. „Vier Augen sehen mehr als zwei“, sagt Co-Chef Gardemin. Von einem Neuanfang will Gardemin nicht sprechen, wohl aber von einem Aufbruch – in die Verhandlungen über den neuen Haushalt mit Rekorddefizit und in das Kommunalwahljahr 2021.

Daniel Gardemin. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Vorwürfe aus der Partei gegen Gardemin

Einige in der Partei suchen noch immer nach einem Schuldigen für den Fortgang von Markowis und halten ausgerechnet den neuen Fraktionschef Gardemin für den entscheidenden Strippenzieher. „Sein Ziel war seit geraumer Zeit, Markowis abzusägen und selbst Fraktionschef zu werden“, sagt ein langjähriger Grüner. Gardemin habe schon immer „überbordende Forderungen“ gestellt, andere Fraktionskollegen aufgestachelt, sich selbst aber in offiziellen Fraktionssitzungen zurückgehalten.

„ Die Grünen dürfen sich nicht als reiner Linden-Club begreifen“, sagt der Grüne mit Blick auf Gardemin, der auch im Bezirksrat Linden-Limmer vertreten ist, lange Zeit sogar als Fraktionschef. Tatsächlich hat sich Gardemin innerhalb der Ratsfraktion auch für Themen seines Stadtbezirks engagiert, etwa den Neubau des Fössebads als kombiniertes Hallen- und Freibad. „ Gardemin hat seit Monaten Stimmung gegen die Fraktionschefin gemacht“, sagt ein anderes grünes Parteimitglied.

Gardemin : „Nicht am Stuhl gesägt“

Der neue Fraktionschef weist solche Vorwürfe entschieden zurück. „Wenn es mir seit Langem darum gegangen wäre, Fraktionschef zu werden, hätte ich mich schon im vergangenen Jahr zur Wahl gestellt“, sagt er. Damals war Markowis als Chefin im Amt bestätigt worden, jedoch nur mit knapper Mehrheit. Klar sei auch, sagt Gardemin, dass das Vertrauen in Markowis schon seit einiger Zeit nachgelassen habe. „Ich habe der Fraktion signalisiert, dass ich als Vorsitzender zur Verfügung stehe“, so Gardemin. Keinesfalls aber habe er „am Stuhl gesägt“. Das einstimmige Votum seiner Ratsfraktion dürfte Gardemin und seiner Co-Chefin erst einmal Rückenwind verschaffen.

