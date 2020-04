Hannover

Die Waldchaussee zwischen Zoo und Steuerndieb soll auch werktags für den Autoverkehr gesperrt werden. Das fordern Politiker der Grünen mit der Begründung, in der Eilenriede seien angesichts der Folgen der Corona-Krise weitaus mehr Radler, Jogger, Spaziergänger und Skater unterwegs als üblich. Derzeit ist die Straße im Stadtwald nur von sonnabends, 15 Uhr, bis sonntags, 0 Uhr, für Autos tabu.

„Die Menschen brauchen einerseits Bewegungsraum, andererseits Platz, um geltende Abstandsregeln und Kontaktverbote einzuhalten“, sagt Julia Stock, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bezirksrat Mitte. Von dort kommt die Initiative. Weil viele Berufstätige im Home-Office arbeiteten oder sich in Kurzarbeit befänden, sei die Bedeutung der Waldchaussee für den Pendlerverkehr gesunken, erklärt Stock.

Mehr Platz für Radler auf den Straßen

Die Grünen in Mitte schließen sich auch einer Forderung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs an, wegen des geringeren Autoverkehrs Fahrspuren für Radfahrer freizugeben. Städte wie Berlin und Wiesbaden haben dies bereits getan; auch hier geht es um die Abstandsregeln. Für Hannover kommen nach Ansicht der Grünen dafür unter anderem Berliner und Hamburger Allee, Schiffgraben, Leibnizufer, Friedrichswall, Schloßwender Straße und Brühlstraße infrage – „bevorzugt entlang von Baustellen“, wie Stock sagt.

Problem ist derzeit, dass derartige Initiativen mangels Sitzungen derzeit kaum in den Politikbetrieb einzuspeisen sind. Weil Bezirksräte überhaupt nicht tagen, müsste dies die grüne Ratsfraktion übernehmen. „Ich finde beide Vorschläge gut“, sagt der Vorsitzende Daniel Gardemin. Am morgigen Dienstag will er mit seinen Ratskollegen über das Thema reden.

Von Bernd Haase