Ohne Wartezeiten an roten Ampeln rasch durch die Stadt rollen – diesem Wunschtraum von Autofahrern will die Stadtverwaltung jetzt näher kommen. Das Bauamt rüstet immer mehr Ampeln mit einer Steuerungssoftware aus und schließt die Anlagen an einen zentralen Verkehrsrechner an, um die Ampelphasen genauer an das Verkehrsgeschehen anzupassen. „Anfang kommenden Jahres wird der verbesserte Verkehrsfluss spürbar sein“, kündigte Tiefbauamtsleiter Andreas Bode im Bauausschuss an.

Mehrheitsbündnis wünscht sich Software an neuralgischen Punkten

Die Mehrheitsfraktionen im Rat ( SPD, Grüne, FDP) wollen den Prozess noch befördern und wünschen sich, dass die neue Ampelsoftware insbesondere an neuralgischen Knotenpunkten installiert wird. „Die Verwaltung soll mutig vorangehen“, sagte FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Tiefbauamtsleiter Bode betonte, dass man sich nicht nur Ampeln an ruhigen Straßen vornehme. Die Christdemokraten sprachen von einem „Showantrag“ des Mehrheitsbündnisses, hoben aber trotzdem die Hand und stimmten für die Forderung.

