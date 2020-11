Hannover

Die Kapitänin verlässt nicht nur die Brücke, sie geht von Bord – und hinterlässt eine ratlose Mannschaft. Freya Markowis hat den Grünen im Rat der Stadt Hannover den Rücken gekehrt und sowohl den Fraktionsvorsitz als auch ihr Ratsmandat niedergelegt. Am Dienstag vor der routinemäßigen Fraktionssitzung hat sie ihren Rückzug in wenigen Sätzen schriftlich angekündigt, zur Sitzung ist Markowis gar nicht mehr erschienen. Seit 2006 ist Markowis Mitglied im Rat.

Parteichefin: Ich bin entsetzt

Jetzt geben sich Fraktion und Parteiführung überrascht. „Ich bin entsetzt“, sagt Parteichefin Greta Garlichs. Damit habe sie nicht gerechnet. Klar scheint: Einen großen auslösenden Streit hat es nicht gegeben. Doch wer genau hinschaute, konnte die Risse erkennen, die zum Bruch führten. „Es gab keinen einzelnen Anlass, vielmehr eine monatelange Aneinanderreihung von Unzufriedenheiten“, sagt Grünen-Fraktionsvize Daniel Gardemin.

„Kommunikationsprobleme“ zwischen Fraktion, Stadtspitze und Partei

Markowis galt stets als umgänglich, diplomatisch und einnehmend, keine Hardlinerin, keine Ideologin. Daher schätzten sie auch die Partner im Ratsbündnis, SPD und FDP. „Die Zusammenarbeit mit Markowis hat gut funktioniert“, heißt es aus der FDP. Doch innerhalb ihrer Fraktion fand die promovierte Politikwissenschaftlerin nicht nur Befürworter. Sie setze nicht genügend grüne Akzente gegenüber den Bündnispartnern und gegenüber der Stadtverwaltung, lautete eine immer wieder zu hörende Kritik.

Nur mit knapper Mehrheit wurde Markowis vor einiger Zeit bei einer turnusgemäßen Wahl als Fraktionschefin im Amt bestätigt. „Das war ein Fingerzeig“, meint ein Grüner aus der Fraktion. Andere Fraktionsmitglieder berichten übereinstimmend, dass immer wieder „Kommunikationsprobleme“ auftraten – zwischen Fraktion und Stadtspitze zwischen Fraktion und Partei. Markowis war Mittlerin und Scharnier zwischen den verschiedenen politischen Ebenen. Wenn es knirschte, lastete man es ihr an.

Hohe Arbeitsbelastung

Zugleich musste die junge Mutter zweier kleiner Kinder ihren Job als Gleichstellungsbeauftragte in Lehrte bewältigen, Politik war eigentlich Nebensache. „Wir drehen alle am Rad“, sagt ein Grüner und meint die Arbeitsbelastung als ehrenamtlicher Ratspolitiker. Durch die Corona-Krise sei diese Belastung noch gestiegen.

Auch der politische Druck erhöhte sich. Mit der Wahl Belit Onays zum ersten grünen Oberbürgermeister Hannovers vor einem Jahr wuchs die Erwartung, endlich alle grünen Forderungen umsetzen zu können. Die Mär vom „Durchregieren“ machte die Runde. „Kurz nach der Wahl Onays kritisierten manche, dass viele Radwege noch immer nicht erneuert seien“, erzählt ein grünes Parteimitglied. Die Grünen wurden zwar „Regierungspartei“, aber zahlenmäßig blieben sie drittstärkste Kraft im Rat und mussten weiterhin Kompromisse mit SPD und FDP eingehen. Vieles deutet daraufhin, dass Markowis dem Druck nicht mehr standhalten wollte.

Streit ums Fössebad bringt Fass zum Überlaufen

Das Fass zum Überlaufen brachte dem Vernehmen nach der Streit ums Fössebads. Onay und sein Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) haben den 30-Millionen-Euro teuren Neubau angesichts der tiefroten Haushaltszahlen auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Bau des Kombibads in Linden-Limmer, Hochburg der Grünen, gilt jedoch als grünes Herzensprojekt. Markowis hatte auf Nachfrage der HAZ signalisiert, dass sie den Aufschub des Vorhabens mittrage, schließlich sei die Sanierung von Schulen wichtiger. Das hat in ihrer Fraktion Kopfschütteln ausgelöst. Man wolle das Fössebad nicht kampflos aufgeben, hieß es.

Markowis schweigt bisher. Ihre Fraktion will sich am Donnerstag für eine außerordentliche Sitzung treffen und das weitere Vorgehen beraten. Am kommenden Dienstag soll ein neuer Fraktionsvorstand gewählt werden. Wer die Grünen führen wird, ist bisher unklar. Fraktionsvize Daniel Gardemin käme infrage, aber auch Ratsfrauen wie Silvia Klingenburg-Pülm. Zudem muss ein neues Grünen-Mitglied auf der Südstädter Liste für Markowis in den Rat nachrücken. Das Bündnis mit SPD und FDP wolle man fortsetzen, heißt es aus der Fraktion. Auch die Parteispitze betont, dass die Grünen verlässlich blieben. „Der Weggang von Markowis ist ein herber Verlust“, sagt Parteichefin Garlichs.

