Grüne in Döhren-Wülfel wählen Rinker als Spitzenkandidat für den Rat

Im September stehen die Kommunalwahlen an. Die Bezirksratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Döhren-Wülfel will dafür Michael Rinker in den Rat der Landeshauptstadt schicken. Die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Claudia Meier führt erneut die Bezirksratsliste an.