Das Ampelbündnis in Hannovers Rat ist Geschichte. Nach der gescheiterten Wahl von Anja Ritschel zur Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin am vergangenen Mittwoch, haben sich die Grünen entschieden, dieses aufzukündigen.

Das Abstimmungsverhalten im Rat habe gezeigt, „dass SPD und FDP in Hannover in ihrem aktuellem Zustand weder bündnis- noch regierungsfähig sind“, sagte Greta Garlichs, Vorsitzende des Grünen Stadtverbandes, der am Mittwochmittag zu einer Pressekonferenz eingeladen hatte. Die beiden bisherigen Partner im Rat seien „nicht in der Lage, die nötige Verlässlichkeit sicherzustellen“.

SPD sieht FDP als Quertreiber im Bündnis an

Offenbar falle es „vor allem Teilen der SPD schwer, nach der verlorenen Oberbürgermeisterwahl zu einer uneingeschränkt konstruktiven und sachorientierten Zusammenarbeit im Ampelbündnis zu finden“. Die SPD hingegen hatte zuletzt beteuert, dass sie für Ritschel gestimmt habe. Sie sieht die FDP als Quertreiber im Bündnis an.

Die Grünen haben Zweifel, dass das wirklich stimmt. Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin geht davon aus, dass „mindestens eine, eher zwei Personen aus der Opposition für Ritschel gestimmt haben müssen“. Deshalb sei es „klar“, dass es auch aus der SPD Gegenstimmen gegeben haben muss – anders als vereinbart.

