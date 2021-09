Grünen-Parteichef Robert Habeck spricht vor 760 Zuhörern auf dem Georgsplatz

Hannover

Es ging ihm ums Grundsätzliche, um Verantwortung in der Politik, um Authentizität – und natürlich auch um Klimapolitik. Grünen-Parteichef Robert Habeck hat am Dienstagabend bei einer Wahlkundgebung der Grünen auf dem Georgsplatz rund 760 Zuhörer in seinen Bann gezogen. Mehrere Störrufe aus den hinteren Reihen drangen bis zur Bühne, aber Habeck ließ sich nicht beirren. Den Inhalten der Rufe nach zu urteilen („Corona-Diktatur“) stammten die Störer unter anderem aus der Querdenker-Szene.

Habeck spricht von der „Belit-Onay-Stadt Hannover“

Gleich zu Beginn seiner Rede kommt Habeck auf die „Belit-Onay-Stadt Hannover“ zu sprechen. Er erinnere sich noch genau an die Nacht, in der Onay zum Oberbürgermeister gewählt worden sei, erzählt Habeck, der tatsächlich damals im Rathaus weilte. Auf die Frage von Journalisten, fährt Habeck fort, wie sich Onay dabei fühle, das Rathaus erobert zu haben, habe Onay geantwortet: „Das Rathaus wird nicht erobert, es gehört den Bürgern.“

Kritik an inhaltsleerem Wahlkampf

Dieser Satz habe ihn sehr beeindruckt, sagt Habeck. Denn er zeige, dass Onay sich zurückgenommen und zugleich Verantwortung übernommen habe. „Und das will ich auf Bundesebene wieder sehen“, fordert Habeck. Den Vertretern von SPD und CDU wirft er vor, einen inhaltsleeren Wahlkampf zu führen und sich um die Antworten auf drängende Fragen herumzudrücken. „Wie besteuern wir große Konzerne? Wie gestalten wir den Klimawandel?“. „Wenn auf diese Fragen keine Antworten gegeben werden, zweifeln die Menschen an der Politik und an der Demokratie“, meint Habeck.

Am Ende seiner Rede erntet Habeck großen Applaus und beantwortet noch Fragen aus dem Publikum, etwa: „Warum müssen Kinder Masken in der Schule tragen?“. Habeck meint: Masken nerven, aber sie seien sinnvoll – und erntet einige Buhrufe, aber viel Applaus.

Von Andreas Schinkel