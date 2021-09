Linden-Nord

Der Streit um den Grünen Hügel eskaliert. Der Bezirksrat Linden-Limmer hat jetzt mit großer Mehrheit gefordert, das Bebauungsplanverfahren für das Gelände am südlichen Kopf der Limmerstraße zu stoppen. Die Politiker wollen, dass die Stadt zunächst ein umfassendes Gutachten zur Lärmbelastung des Standorts nahe der Küchengartenkreuzung im Hinblick auf eine Wohnbebauung vorlegt. Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube kritisierte die bisher von der Verwaltung ermittelten Daten als „grob fehlerhaft“. Auch zu den ökologischen und klimatischen Auswirkungen des geplanten Komplexes mit einem bis zu zehngeschossigen Hochhaus will das Gremium weitere Informationen.

Pflegeheim und Seniorenwohnungen geplant

Wie berichtet, will die Kreissiedlungsgesellschaft Hannover (KSG) auf der mit wilder Vegetation bewachsenen Brachfläche einen Bürokomplex errichten, in den etwa 120 Mitarbeiter der hannoverschen Nahverkehrsunternehmen Regiobus und Üstra sowie der für den Stadtbahnbau zuständigen Firmen Transtec und Infra einziehen sollen. Vorgesehen ist zudem ein Seniorenpflegeheim mit 80 Plätzen und zwölf Seniorenwohnungen, das die AWO betreiben will.

Die Mehrheit im Bezirksrat ist gegen diese Pläne und wünscht sich stattdessen ein Wohnhaus mit bezahlbaren und sozial geförderten Wohnungen. Die Mandatsträger fühlen sich von der Stadt übergangen und vermuten, dass diese und die KSG den Bebauungsplan gegen die Interessen der örtlichen Politiker umsetzen wollen. Die SPD-Fraktion billigte in der jüngsten Sitzung allerdings das städtische Konzept. Es sei ein „positiver Ansatz, um das Grundstück zu entwickeln“, meinte Fraktionschef Matthias Voß.

Politiker kritisieren Lärmgutachten

Die Grünen und Piraten-Vertreter Thomas Ganskow sehen das ganz anders. Sie bemängeln unzureichende Informationen im Zusammenhang mit dem Bauprojekt. Das bisherige Gutachten zu den Lärmimmissionen weise „gravierende Fehler bei der Berechnung der Grundbelastung des Küchengartens/Grünen Hügels“ auf, heißt es in einem gemeinsamen Antrag. Fast alle Richtgrößen für die zugelassenen Geschwindigkeiten rund um den Standort seien unkorrekt, monierte Bezirksbürgermeister Grube. So werde unter anderem für den ÖPNV auf der Limmerstraße eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern angegeben, während nur 15 Stundenkilometer erlaubt seien. In der Elisenstraße dürfe faktisch Tempo 30 gefahren werden – im Gutachten sei von Tempo 50 die Rede.

Die Politiker zeigten sich verwundert, wie die Planer basierend auf diesen Werten zu einer validen Beurteilung der tatsächlichen Lärmbelastung gekommen seien. Gemäß der aktuellen Fassung des Bebauungsplans ist am Grünen Hügel eine großflächige Wohnbebauung wegen des Schallpegels – verursacht durch ein hohes Verkehrsaufkommen – nicht möglich. Das geplante Pflegeheim und die Seniorenapartments aber gelten als zulässig. Beides soll im von der Küchengartenkreuzung abgewandten Grundstücksteil an der Elisenstraße angesiedelt werden, während im vorderen Bereich Büros vorgesehen sind.

Stadt räumt Fehler ein

Die Stadt gibt zu, dass die Daten teilweise nicht stimmen. Das Gutachten liege „nur in einem Entwurfsstand vor, der nicht final mit der Verwaltung für eine öffentliche Auslage abgestimmt und redaktionell bis ins Detail korrigiert wurde“, erklärt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald auf Anfrage. Die Daten würden bei der Fertigstellung der Expertise „angepasst“. Das werde jedoch nicht zu grundsätzlich anderen Ergebnissen führen. Denn die Lärmsituation werde von der Fösse- und Spinnereistraße mit der höchsten Verkehrsbelastung dominiert; beide seien in der Berechnung korrekt dargestellt. Mit Werten von mehr als 70 Dezibel am Tag und mehr als 60 Dezibel in der Nacht liege die Lärmbelastung „im Bereich der Gesundheitsgefährdung“.

Klärungsbedarf sehen die Politiker auch bei Auswirkungen einer Bebauung des Grünen Hügels auf das Mikroklima. Pirat Ganskow hatte beim städtischen Fachbereich Umwelt und Stadtgrün eine Stellungnahme zu einer Rodung des Grundstücks und einer Fällung der Bäume auf dem Mittelstreifen der Elisenstraßen angefordert. Gerade an dieser stark vom Verkehr geprägten Stelle sei die Vegetation für ein besseres Bioklima wünschenswert, schreibt ein Mitarbeiter der Behörde: „Eine weitere Verdichtung des Gebietes sollte unterbleiben, Begrünungen und Entsiegelungen werden empfohlen.“ Bei der Stadt heißt es dazu auf Anfrage, diese Stellungnahme werde im weiteren Verlauf des Bebauungsplanverfahren berücksichtigt und abgewogen.

Architekt Runge: „Es gibt viele Ungereimtheiten“

Architekt Gerd Runge von der Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum, der sich für ein neues Verkehrskonzept rund um den Küchengarten einsetzt, meldete sich in der Bürgerfragestunde im Bezirksrat erbost zu Wort. Es gebe „viele Ungereimtheiten“ im laufenden Verfahren, kritisierte er. Nötig sei an dieser markanten Stelle ein städtebaulicher Ideenwettbewerb. SPD-Bezirksratsherr Eike Geffers sprach im Hinblick auf die den Politikern vorliegenden Papiere von einer „vagen Skizzierung und keiner Unterlage, die einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan entspricht“. Bei der Abstimmung, bei der seine Fraktion für den B-Plan die Hand hob, hatte er sich enthalten.

Nun muss der Rat der Stadt die Änderungswünsche des Bezirksrats prüfen – und darüber entscheiden, ob und in welcher Form der Grüne Hügel bebaut wird.

Von Juliane Kaune