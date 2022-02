Hannover

Monatelang wurde diskutiert und gestritten, nun steht fest: An der Stelledes Grünen Hügels an der Küchengartenkreuzung wird ein bis zu zehnstöckiges Ensemble mit Büros und Altenheim gebaut. Die rot-grüne Mehrheit im Rat der Stadt will das so – und setzt sich damit über ein Mehrheitsvotum des Bezirksrats Linden-Limmer hinweg, der an dem Standort öffentlich geförderte Wohnungen für alle Altersgruppen gefordert hatte. „Das ist frustrierend“, sagt Steffen Mallast, Chef der Grünen im Bezirksrat. Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube wird noch deutlicher: „Der soziale Aspekt von Wohnungsbau scheint hier nicht zu interessieren.“ Zugleich hat die Ratspolitik aber auch eine neue Perspektive für die vielbefahrene, unübersichtliche Kreuzung eröffnet: Ein umfassendes Verkehrskonzept soll die Situation nachhaltig verbessern.

Grüner Hügel: Bezirksbürgermeister appelliert an Stadtrat

Grube hatte in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses, zu der er eigens wegen des Grünen Hügels eingeladen worden war, an den Rat appelliert, den Plänen der Verwaltung nicht zuzustimmen. Doch das nützte nichts. Das Gremium brachte den Bebauungsplan für die Brachfläche auf den Weg, auf der die Kreissiedlungsgesellschaft Hannover (KSG) ein Bürohaus für 120 Mitarbeiter von Regiobus und Üstra sowie der für den Stadtbahnbau zuständigen Firmen Transtec und Infra errichten will. Vorgesehen sind zudem ein AWO-Pflegeheim mit 80 Plätzen und zwölf betreute Seniorenwohnungen.

„Wir haben nichts gegen die Bebauung der Fläche oder die Architektur des Gebäudes“, stellt Grube auf Anfrage klar. Es bleibe aber unverständlich, warum ein kommunales Unternehmen wie die KSG auf einer städtischen Fläche Büros statt dringend benötigter Wohnungen bauen wolle – und warum Verwaltung und Rat dies unterstützen. In dem Verfahren sei zugunsten der KSG „sehr viel abgesprochen worden“, kritisiert auch Mallast, dessen Fraktion mit zehn Mandaten die stärkste im Bezirksrat ist.

40 Prozent des Neubaus für Altenheim und Seniorenapartments

Matthias Voß, Chef der SPD-Bezirksratsfraktion, begrüßt dagegen die Entscheidung. Schon im Bezirksrat hatten die Sozialdemokraten für das KSG-Projekt gestimmt. „Wir sind erfreut, dass es endlich umgesetzt werden kann.“ Gut 40 Prozent der im Neubau verfügbaren Flächen würden genutzt, um Senioren stadtteilnah unterzubringen. „Das ist eine gute Sache, geeignete Grundstücke sind rar.“

Umstrittene Pläne: So soll das Gebäude aussehen, das die KSG auf dem grünen Hügel bauen will. Vorgesehen sind darin ein Pflegeheim und Büros. Quelle: KSG Hannover/Monadnock

Wie geeignet der Grüne Hügel ist, um dort zu wohnen, darüber gehen die Meinungen auseinander. Ein von der Stadt beauftragtes Gutachten hatte ergeben, dass Wohnungsbau in größerem Stil wegen des Verkehrslärms nicht möglich sei. Pflegeheim und Seniorenapartments aber gelten als zulässig – beides soll im von der Kreuzung abgewandten Teil an der Elisenstraße angesiedelt werden, während im vorderen Bereich die Büros vorgesehen sind.

Ist der Grüne Hügel zu laut zum Wohnen?

Gerd Runge von der Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum spricht von einem „Gefälligkeitsgutachten“, um die KSG-Pläne durchzusetzen. Der Architekt lobt den Neubauentwurf, er hatte sich aber ebenfalls für sozialen Wohnungsbau eingesetzt. Grube hatte bereits im September vergangenen Jahres im Lärmgutachten Unstimmigkeiten bei den Geschwindigkeiten von Autos und Stadtbahn entdeckt. Daraufhin sagte die Stadt eine Nachbesserung zu, stellte aber die grundsätzliche Aussage der Expertise nicht infrage. Rot-Grün im Stadtrat will nun ein neues Gutachten.

Nicht nur das: Für die Sitzung des Bauausschusses hatten die Koalitionspartner einen Antrag vorbereitet, mit dem sie ein neues Verkehrskonzept für den Bereich zwischen Limmerstraße, Küchengarten und Spinnereibrücke fordern. Ziel ist es, die Kreuzung mit ihren 23 Fahrspuren und elf Ampelphasen übersichtlicher zu gestalten und die Verkehrsflächen deutlich zu reduzieren – zugunsten von Grünflächen, Radfahrern und Fußgängern.

Warum gibt’s überhaupt den Grünen Hügel? Dort endete einst (hier rechts in einem Bild von 1993) eine Rampe der längst verschwundenen Fußgängerbrücke die Limmerstraße, Küchengarten und Ihme-Zentrum über die Autofahrbahnen hinweg verband. Quelle: Franz Fender (Archiv)

„Ganzheitliches Konzept“ für den Küchengarten gefordert

Runge begrüßt diesen Vorstoß. Seit mehr als zehn Jahren fordert er, die Kreuzung, die dem Planungsstand der Sechzigerjahre entspreche, neu zu ordnen. Zuletzt hatte er einen Kreisverkehr vorgeschlagen. Trotz der rot-grünen Ratsinitiative bleibt er kritisch. „Die Verwaltung hat es bisher versäumt, für diesen zentralen Bereich Lindens eine echte Stadtplanung zu machen“, sagt er. Noch sei es für ein „ganzheitliches Konzept“ nicht zu spät – nötig sei eine umfassende Beteiligung der Menschen in Linden und ein Architektenwettbewerb für den gesamten Bereich.

Mallast sieht einen Teilerfolg für den Bezirksrat. Immerhin habe die öffentliche Debatte über das KSG-Projekt nach langem planerischen Stillstand den Fokus auch auf die Küchengartenkreuzung gelenkt. Wichtig sei neben einem innovativen Verkehrskonzept eine überzeugende städtebauliche Lösung, um ein „Tor zu Linden“ zu schaffen. Für weniger Verkehr und mehr Aufenthaltsqualität plädiert auch Harm Baxmann von der „Aktion Limmerstraße“. Das neue Hochhaus könne eine „Landmarke“ sein, meint der Gastronom. Er sagt aber auch: „Gefehlt hat es mir nicht.“

Auf der Fläche des ehemaligen Kohlebunkers will Hanova 30 sozial geförderte Wohnungen errichten. Quelle: Ilona Hottmann

30 neue Sozialwohnungen auf Kohlebunker-Gelände

Daniel Gardemin ist in einer schwierigen Rolle. Er ist Fraktionschef der Grünen im Stadtrat und grünes Bezirksratsmitglied – in der ersten Funktion stimmte er für die Pläne der KSG, in seinem zweiten Amt dagegen. Unterm Strich sei in Abstimmung mit dem Ratspartner SPD ein Kompromiss gefunden worden, sagt er. „Die Alternative wäre gewesen, dass am Grünen Hügel gar nichts gebaut wird.“ Zudem verweist er auf ein Projekt einer kommunalen Baugesellschaft ganz in der Nähe: Wie jüngst bekannt wurde, plant Hanova auf der Fläche des früheren Kohlebunkers zwischen Rampen- und Fössestraße 30 öffentlich geförderte Wohnungen mit Mieten von 8 Euro pro Quadratmeter.

Von Juliane Kaune