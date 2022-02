Linden-Nord/Linden-Mitte

Der geplante Neubau auf dem Grünen Hügel wird einen zentralen Ort in Linden deutlich verändern. Neben dem Küchengarten, wo heute eine Brachfläche mit Wildwuchs zu finden ist, soll ein bis zu zehnstöckiges Gebäudeensemble in die Höhe wachsen. Gegenüber dem Ihme-Zentrum entsteht so ein architektonisches Wechselspiel zweier Hochhäuser aus ganz unterschiedlichen Jahrzehnten. Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, ob das ein städtebaulicher Gewinn ist. Doch in dem Konflikt rund um die Bebauung des Grünen Hügels geht es nicht um die Architektur.

Strittig ist das Innenleben des neuen Komplexes. Sozialwohnungen will die Mehrheit im Bezirksrat dort unterbringen. Die Mehrheit im Rat der Stadt Hannover unterstützt dagegen die Verwaltungspläne, Büros und ein Altenheim samt Seniorenapartments einzurichten. Bezahlbare Wohnungen werden in Linden dringend gebraucht, ebenso wie neue Pflegeplätze und Wohnmöglichkeiten für Seniorinnen und Senioren, die in dem Stadtteil alt werden möchten. Doch braucht man tatsächlich so viele neue Büros, wie sie in dem Neubau geplant sind? Schließlich wird in absehbarer Zeit im Ihme-Zentrum ein ganzes Bürohochhaus frei, wenn Enercity auszieht.

Kein Raum für die Wünsche des Bezirksrats

Das Problem beim Grünen Hügel ist ein anderes: Die Stadt Hannover hat sich entschieden, die Pläne des kommunalen Bauunternehmens KSG zu unterstützen, das dort wiederum für kommunale Verkehrsunternehmen tätig werden will. Ein genau darauf zugeschnittener Bebauungsplan ließ keinen Raum für die Wünsche der örtlichen Politiker. Warum das so gelaufen ist, kann die Verwaltung nicht überzeugend begründen. Zumal sie früher selbst einmal Wohnungen an dem Standort vorgeschlagen hatte. Nun sprechen offenbar (noch fehlerhafte) Lärmgutachten dagegen.

Man kann es drehen, wie man will: Es verfestigt sich der Eindruck, dass ein Projekt realisiert werden soll, das die KSG sich gewünscht hat, und dass darüber viel mehr hinter als vor den Kulissen entschieden wurde. Das ist problematisch, weil die Planung eines solchen Neubaus eigentlich besonders viel Öffentlichkeit nötig hätte – gerade weil er an so exponierter Stelle mitten in Linden stehen wird.

Von Juliane Kaune