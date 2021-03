Hannover

Wasserstoff gilt vielen als der Energieträger der Zukunft schlechthin. Jetzt soll in Hannover eine eigene Produktionsanlage aufgebaut werden – und am Ende bis zu 2500 Tonnen Wasserstoff pro Jahr herstellen. Hannovers Stadtentwässerung hat sich bei Land und Bund um Fördergeld beworben, mit Partnern will sie 11 Millionen Euro investieren.

Klärwerk Herrenhausen will Wasserstoff produzieren

Standort wird das Klärwerk Herrenhausen. Aus gutem Grund, wie Stadtentwässerungs-Chef Matthias Görn am Montag im zuständigen Ratsausschuss sagte: „Wir haben hier die Möglichkeit, alle Endprodukte vor Ort zu nutzen.“ Der Wasserstoff soll kommunale Fahrzeuge und Busse antreiben, die Restwärme aus der Produktion kann von Enercity ins Fernwärmenetz eingespeist werden, und den überschüssigen reinen Sauerstoff will das Klärwerk zur Belüftung der Klärbecken verwenden, was effizienter ist als das Einblasen von Luft.

Standort der Wasserstoffproduktion: Das Klärwerk Herrenhausen der Stadtentwässerung Hannover. Quelle: Samantha Franson

Grüner Wasserstoff als Treibstoff

„Das wird ein bundesweites Modellprojekt“, sagt Görn. Als Partner sind zwei Institute der Leibniz-Uni im Boot, die das Vorhaben wissenschaftlich begleiten sollen. Das Herzstück, die Elektrolyseanlage, soll vom hannoverschen Unternehmen Aspens mit Sitz im Medical Park kommen. Es kann nach eigenen Angaben ökologisch produzierten, also sogenannten Grünen Wasserstoff mit einer Reinheit von 99,999 Prozent herstellen, wie er zum Betanken von Fahrzeugen benötigt wird.

Wasserstoff aus gereinigtem Abwasser

Als Ausgangsprodukt soll gereinigtes Abwasser aus dem Klärwerk dienen, sodass keine Trinkwasserreserven angezapft werden müssen. Der Strom für die Produktion komme zum Teil aus der eigenen Klärgasverbrennung, aber der Großteil müsse hinzugekauft werden, sagt Görn – natürlich aus regenerativer Stromproduktion, damit der Wasserstoff ökologisch bleibt.

Das Wasserstoffprojekt ist nach HAZ-Informationen mit ziemlich heißer Nadel gestrickt, weil Ende Februar die Antragsfrist für ein Förderprogramm des Landes ausgelaufen ist. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) soll sich aber in einem ersten Gespräch hocherfreut gezeigt haben. In einer schriftlichen Mitteilung lobte er am Montag die Kombination verschiedener Nutzungen in dem hannoverschen Projekt als „ideal“. Gut dürfte das Projekt auch für den Energieversorger Enercity sein, der zwischen 2026 und 2030 das Kohlekraftwerk Stöcken abschaltet und Ersatzanlagen zur Produktion von Fernwärme sucht.

Produktionsstart 2024

Der Aufbau der Anlagen im Südbereich des Klärwerks könnte schon 2021 starten. 2024 soll erstmals eigener Wasserstoff produziert werden, ab 2025 soll die Technik im Regelbetrieb laufen. Zunächst kann sie 150 Tonnen im Jahr produzieren – damit ließen sich nach Angaben der Stadt täglich 20 Busse auftanken. Wenn alles klappt, könne die Anlage später von einem Megawatt auf 17 Megawatt ausgebaut werden und 2500 Tonnen im Jahr liefern.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lobte am Mittwoch, es handele sich um „innovative Ansätze, mit denen Hannover einen großen Schritt in die Zukunft macht“. Pluspunkt sei, dass der Wasserstoff lokal verwendet werde. Hannover könne so die regionale Energiewende vorantreiben. Üstra und Regiobus haben offenbar schon Interesse an selbst produziertem Wasserstoff gezeigt: Die Unternehmen wollen ihre Busflotte um Wasserstofffahrzeuge ergänzen.

Von Conrad von Meding