Die feuchte Witterung lässt Büsche und Wiesen stärker wachsen. Das merkt auch die Stadt Hannover auf Verkehrsinseln und Gehwegen. Sie verspricht: Am Ende wird alles geschnitten, wenn auch mit Verzögerung.

Wucherndes Grün: Die Witterung lässt auch die Pflanzen auf Verkehrsinseln und an Straßenrändern ungewohnt heftig sprießen, hier nahe dem Lister Platz an der Bödekerstraße in Hannover. Quelle: Ralf Heußinger