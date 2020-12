Hannover

Urteil am Landgericht Hannover: Thomas T. muss für ein Jahr und vier Monate ins Gefängnis. Die Haftstrafe gegen den 45-Jährigen wurde am Montag nicht zur Bewährung ausgesetzt. Zusätzlich muss er ein Schmerzensgeld in Höhe von 1500 Euro an das minderjährige Opfer zahlen.

T. hatte zwischen Juni 2016 und Dezember 2017 einen Grundschüler mit Schokolade in seine Wohnung an der Vahrenwalder Straße gelockt. Dann zog ihr ihm die Hose herunter und berührte ihn im Schritt. Daraufhin rang er dem Jungen das Versprechen ab, nicht über den Vorfall zu sprechen. So öffnete er sich erst einige Zeit später einer Lehrerin, die schließlich die Polizei einschaltete.

Angst im Treppenhaus

Der Grundschüler und seine Familie lebten im selben Mehrfamilienhaus wie T. – bis zu dessen Verhaftung im Sommer. Wie die Eltern am Montag aussagten, habe ihr Sohn lange Zeit Angst gehabt, alleine durch das Treppenhaus zu gehen. Das habe sich mit der Zeit allerdings gebessert. „Ob der Junge noch immer unter den Folgen der Tat leidet, das konnte die Kammer aus seinen Aussagen nicht feststellen“, sagt Dominik Thalmann, Sprecher des Landgerichts.

T., der mehrfach vorbestraft ist, hatte die Tat bereits zum Prozessauftakt am Mittwoch, 16. Dezember, gestanden. Vorausgegangen war eine Verständigung zwischen Kammer, Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Das liegt auch daran, dass die Kammer keine Langzeitfolgen beim Opfer festgestellen konnten – sonst wäre auch ein längere Haftstrafe möglich gewesen. Eine Sicherheitsverwahrung für T. ist nicht vorgesehen.

Von Manuel Behrens