Hainholz

Den Ruf „Stopp“ akzeptieren, sich gegenseitig zuhören und respektvoll miteinander umgehen – das sind die drei grundlegenden Schulregeln an der Grundschule Fichteschule Hannover. Diese Regeln sollen das Zusammenleben der Schüler erleichtern. Das sei gerade nach dem langen Hin und Her aus coronabedingtem Homeschooling und Wechselmodell sehr nötig, erklärt Schulleiterin Uta Hannemann. Die Schüler müssten erstmal wieder richtig in der Schule ankommen und jetzt noch einmal mehr den Umgang miteinander erlernen.

Schon lange gibt es in der Arbeitsgruppe „Soziales Lernen“ den Wunsch, die Schulregeln neu und eindeutig zu formulieren und sie gemeinsam mit den Kindern umzusetzen. Um den Schülern nun also den Wiedereinstieg nach der Corona-Zeit zu erleichtern, fand jetzt eine Projektwoche zum Thema Gewaltprävention an der Grundschule statt. In vielfältigen Projekten arbeiteten kleine Gruppen aus 12 bis 15 Kindern selbstständig an der Festigung der Schulregeln. Gefördert wurde das Projekt, an dem sich alle vier Jahrgänge beteiligten, von verschiedenen Sponsoren wie der ZAG Stiftung Pro Chance, der Klosterkammer Hannover, den pädagogischen Programmen der Stadt Hannover, der VSM und der Lotto-Sport-Stiftung.

Rapper Spax will Schüler stärken

Auch externe Künstler wie den Rapper Spax konnte die Grundschule für dieses Projekt gewinnen. Der Freestyle-Spezialist erarbeitete gemeinsam mit Schülern der vierten Klasse einen Rap und ein dazugehöriges Musikvideo, in dem es um das Thema Respekt geht. Der Künstler findet, dass es solche Projekte im Schulsystem viel öfter geben sollte. Die Schüler müssten selbstständig lernen und ausprobieren, wo ihre Stärken und Schwächen liegen – ganz ohne Leistungsdruck. Auch der Sozialarbeiter Sascha Klemin betont: Die Projektwoche habe gezeigt, dass viel mehr Sport und kreativer Raum in den Schulalltag integriert werden müsse.

Auf dem Bildschirm: Rapper Spax erarbeitet mit den Grundschülern der Fichteschule ein Musikvideo. Quelle: Katrin Kutter

Innerhalb des Projekts wurde diese Kreativität durch verschiedene Aktivitäten gefördert. So konnten die Schüler mit den Künstlern Melina Grasso, Kevin Rüdiger und Moritz Harzendorf ihre Schulregeln in bunten Bildern selbst ausdrücken. Gemeinsam mit dem Graffitikünstler Philipp von Zitzewitz entstand der Schriftzug „Respekt“ in großen besprayten Buchstaben, der auf dem Schulhof aufgehängt und in den Stadtteil hineinragen soll, um die Botschaft auch außerhalb des Schulgeländes zu verbreiten.

Kickboxen und Theater

In vielen weiteren Projekten, wie Kickboxen mit Trainer Ralf Nosko, Akrobatikkurs mit Förderschullehrerin Leentje Rinne oder einem Theaterworkshop mit der stellvertretenden Schulleiterin Amke Lindenmann übten die Schüler die praktische Anwendung der Schulregeln. Sie stellten gemeinsam etwas auf die Beine, mussten sich gegenseitig zuhören und respektieren sowie auftretende Konflikte untereinander lösen. In einem Stop-Motion-Film setzten die Kinder ihre Regeln visuell um.

Viel Bewegung: Langweilig wurde den Schülern bei der Projektwoche nie. Quelle: Katrin Kutter

Die Schulleiterin Uta Hannemann berichtet, dass es nach der Projektwoche sowohl von Schülern als auch von Lehrkräften nur positive Rückmeldungen gegeben habe. Es sei eine tolle, intensive Erfahrung gewesen. Die Kinder wollen an einer solchen Projektwoche am liebsten jedes Jahr teilnehmen, um alle verschiedenen Kurse ausprobieren zu können.

Ein Video des gesamten Projekts wurde von Philipp von Zitzewitz erstellt. Dieses wird bald auf der Schulhomepage zu sehen sein.

Von Jette Ihl