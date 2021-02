Nord

Die Sanierung der Grundschule Vinnhorst scheint in greifbare Nähe zu rücken. Die Ampelkoalition im Rathaus nimmt das Projekt noch kurzfristig in den städtischen Haushalt 2021/22 auf. Dafür verschiebt sich allerdings die Sanierung der Grundschule Auf dem Loh in der Nordstadt um voraussichtlich zwei Jahre. Die Stadtverwaltung hatte die Kosten für die Sanierung dieser Grundschule im Haushaltsentwurf mit gut elf Millionen Euro veranschlagt und für die Jahre 2023 bis 2025 vorgesehen. Für die Teilsanierung in Vinnhorst sind rund drei Millionen Euro im Gespräch.

Angestoßen hat die Änderung der Bezirksrat Nord, der seit rund zehn Jahren immer wieder Arbeiten an der Grundschule Vinnhorst fordert. Während damals das Hauptgebäude erneuert wurde, steht seit dieser Zeit die Sanierung des Anbaus aus. Eltern und Kinder klagen seit Jahren über den Zustand der Toiletten. Einen Austausch lehnte die Verwaltung jedoch mit dem Hinweis ab, dass dies im Zuge einer Sanierung erfolgt.

Bezirksrat setzt sich für Grundschule Vinnhorst ein

Im Bezirksrat gab es fraktionsübergreifend Verärgerung über die Pläne für die Grundschule Auf dem Loh. Die Politiker fühlten sich überrumpelt. Sie hätten keine Informationen über den Sanierungsbedarf erhalten, obwohl die Bezirksräte ein Mitspracherecht bei der Reihenfolge von Schulsanierungen haben, kritisiert SPD-Fraktionschef Sven Abend. „Wir fanden es verwunderlich, dass eine so hohe Summe eingestellt wurde. Für uns war das ein Schlag ins Gesicht, weil der Verwaltung bekannt war, dass wir uns seit Jahren für die Grundschule Vinnhorst einsetzen.“

Die Sanierung der Grundschule Auf dem Loh Quelle: Katrin Kutter

Auf dem Loh hat hohen Sanierungsbedarf

Auf Nachfrage der SPD-Fraktion informierte die Verwaltung den Bezirksrat über den Zustand der Grundschule Auf dem Loh. Der Sanierungsbedarf soll in den vergangenen Jahren stetig gewachsen sein. Im denkmalgeschützten Hauptgebäude müssen Fenster, Unterdecken aller Geschosse, Technik und Kelleraußenwände erneuert werden. Eine Sporthalle weist Schäden an der Fassade auf, dort bereitet außerdem der hohe Grundwasserstand Probleme. Der Wandputz ist asbestbelastet, die Verwaltung sieht deshalb dort erheblichen Handlungsbedarf.

Zu den Plänen für die Grundschule Auf dem Loh gehört außerdem ein Ganztagsbereich mit Mensa, Freizeitstationen und Differenzierungsräumen. Die Schule soll künftig barrierefrei sein.

Auch diese Verbesserungen riefen Irritationen hervor. „Vinnhorst hatte sich schon früh für den Ganztagsbetrieb gemeldet und wartet noch. Und dann sind wir im Haushaltsentwurf auf diese Planungen gestoßen“, sagt Bezirksbürgermeisterin Edeltraut Geschke (SPD). Sie bemängelt, dass die Verwaltung nach eigener Aussage den Bezirksrat erst informieren wollte, wenn die konkreten Planungen für die Sanierung der Grundschule Auf dem Loh bereits angelaufen sind. Auch CDU-Fraktionschefin Angelika Jagemann und die FDP äußerten Kritik am Vorgehen der Verwaltung.

„Ich weiß, dass das Gebäude Auf dem Loh für Kinder mit eingeschränkter Mobilität eine einzige Katastrophe ist. Aber wir hätten uns zu einem früheren Zeitpunkt Informationen gewünscht“, sagt SPD-Ratsherr Robert Nicholls.

