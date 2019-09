Mittelfeld

Das Klettergerüst auf dem Schulhof der Grundschule Beuthener Straße soll nach einem halben Jahr Sperrung jetzt wieder freigegeben werden. Nach Angaben der Stadt sind in der vergangenen Woche die Seile für den Niedrigseilgarten montiert worden. Danach war die technische Sicherheitsabnahme. Bis Mitte nächster Woche soll auch der Bauzaun entfernt werden.

Das Gerüst war seit den Osterferien gesperrt. Dass die Schulkinder das Spielgerät so lange nicht nutzen durften, hatte eine Lehrerin gerade noch im Bezirksrat bemängelt. „Grundschüler brauchen Bewegung, man kann die Kinder doch nicht über Monate hinweg mit Hüpfekästchenspielen und Seilspringen beschäftigen“, sagte die langjährige Pädagogin. „Die Kinder brauchen doch Platz, um sich auszutoben.“

Seile passen nicht: Drei Wochen Verzögerung

Warum war das Klettergerüst ein halbes Jahr gesperrt? Genau kann die Stadt das nicht erklären, nur so viel: Da zunächst Seile in falscher Länge hergestellt und angeliefert worden seien, hätte sich die Freigabe um drei Wochen verzögert, berichtet Stadtsprecher Dennis Dix. Warum braucht der Hersteller so lange, um neue Seile zu fertigen?„Diese Frage hat die städtische Projektleitung dem Hersteller ebenso gestellt“, sagt Dix. „Manchmal steckt der Fehler im Detail.“

CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Jakob kann das nicht verstehen. Sie nannte es erschütternd, dass die Stadt einerseits darauf dränge, dass die Kinder in Ganztagsschulen anstatt in Horten betreut würden, aber andererseits über Monate die Außenanlagen an den Schulen nicht in Ordnung bringe.

Mehr aktuelle Berichte aus Hannovers Schulen Aktuelle Infos für Lehrer, Eltern und Schüler in Hannover: Die HAZ berichtet laufend über Themen rund um die Schulen der Stadt.Auf dieser Seite finden Sie alle Artikel auf einen Blick.

Von Saskia Döhner