Hannover

Die Grundschule Kastanienhof in Limmer bekommt im nächsten Jahr eine Lüftungsanlage für insgesamt 1,74 Millionen Euro. Der Bund übernimmt davon im Zuge seines Förderprogramms für fest eingebaute Lufteinlagen 500.000 Euro. Baustart soll Anfang 2022 sein, Fertigstellung vermutlich im Juni. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag der Verwaltung hat der Schulausschuss, der am Mittwoch zum ersten Mal nach der Kommunalwahl in neuer Zusammensetzung tagte, einstimmig verabschiedet.

Die Grundschule Kastanienhof, die derzeit 174 Schüler – verteilt auf neun Klassen – besuchen, ist die erste Schule im Bestand, die eine neue Lüftungsanlage eingebaut bekommt. Denn normalerweise sind Lüftungsanlagen wegen des hohen technischen Aufwands nur bei Schulneubauten vorgesehen. Aber wegen der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie bemühe man sich jetzt auch, bei umfassenden Sanierungsarbeiten Lüftungsanlagen einzubauen, sagte Jörg Gronemann vom städtischen Gebäudemanagement. Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski wies darauf hin, dass andere Schulen, für die keine Umbaumaßnahmen im großen Stil vorgesehen sind, bei Bedarf aber mobile Luftfilter erhalten sollen.

Neuer Anbau an der IGS Vahrenheide beschlossen

Der Schulausschuss unter Vorsitz von Belgin Zaman beschloss gleich noch einen neuen Anbau für das pädagogische Personal an der Integrierten Gesamtschule Vahrenheide/Sahlkamp. Die ehemalige Hausmeisterwohnung soll für 840.000 Euro umgebaut und erweitert werden. In dem vermutlich 2023 bezugsfertigen Anbau sollen dann Lehrkräfte Beratungsgespräche mit Eltern führen, sich zu Konferenzen treffen oder Schüler mit Handicap fördern können. Die IGS will langfristig eine Sportschule werden, weiterhin aber auch Schwerpunkte auf Berufsorientierung und Naturwissenschaften legen. Zusätzliche Unterrichtsräume sind bereits in einer großen Modulanlage entstanden.

Von Saskia Döhner