Hannover

Die Grünen im Stadtbezirksrat Südstadt-Bult sind mit der Einteilung der Schulbezirke nicht mehr einverstanden. Anlass für die Debatte ist ein Antrag der Verwaltung, an der Grundschule Tiefenriede Container für zwei zusätzliche Klassenräume aufzustellen. Gleichzeitig sind an der Südstadt-Schule 60 Plätze nicht belegt, an der Heinrich-Wilhelm-Olbers Grundschule in Döhren sind es 50 unbesetzte Plätze. Auch an der Kestner-Schule gebe es frei Plätze, sagte Gesine Münch von den Grünen.

„Fünfzügige Grundschule ist nicht zulässig“

Münch, die neu im Stadtbezirksrat sitzt, hatte sich auf die Debatte gut vorbereitet. Sie berichtete, dass die Grundschule Tiefenriede aus allen Nähten platzt. Rein rechnerisch ist die Schule für 384 Schüler vorgesehen, ab dem kommenden Schuljahr werden dort fast 100 Kinder mehr unterrichtet.

„Warum sagt man den Eltern nicht, dass die Grundschule Tiefenriede voll ist?“, fragte Münch. Container seien für den Unterricht von Grundschülern nicht geeignet. Eine fünfzügige Grundschule sei auf Dauer nicht zulässig.

„Rot-Grün wollte das so“

Die Ursache für den Andrang auf die Grundschule Tiefenriede liegt in der Auflösung der Schulbezirke. Vor einigen Jahren hatten sich Eltern aus Waldheim und Waldhausen massiv dagegen gewehrt, ihre Kinder zur Heinrich-Wilhelm-Olbers Grundschule in Döhren zu schicken. Die Eltern hatten mit dem unsicheren Schulweg nach Döhren argumentiert. Daraufhin war den Eltern die Wahlfreiheit erlaubt worden. Die Folge ist, dass die Eltern aus dem gemeinsamen Schulbezirk ihre Kinder zu 80 bis 90 Prozent in der Grundschule Tiefenriede anmelden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Schulverwaltung verwies in der Debatte auf politische Beschlüsse. Die Verwaltung habe andere Vorstellungen, aber die damalige rot-grüne Ratsmehrheit habe den gemeinsamen Schulbezirk gewollt, berichtete eine Mitarbeiterin der Stadt. Vorübergehend sei auch eine fünfzügige Grundschule zulässig. Im Übrigen habe die Schulverwaltung bisher noch von keiner Schulleitung gehört, dass in Containern nicht gut unterrichtet werden könne. Zudem werde sich die Lage entspannen, wenn die Grundschule Kestnerstraße eine Ganztagsschule werde.

Ganz knapp stimmte der Bezirksrat schließlich der Aufstellung von Containern zu. Die Grünen lehnen die Pläne ab. Es ist zu erwarten, dass die Fraktion auch über die Schulbezirke neu nachdenken wird. Es sieht danach aus, dass der Andrang auf die Grundschule Tiefenriede beschränkt werden wird.

Von Mathias Klein