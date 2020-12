Hannover

Blühende Idee für graue Jahreszeit: Mädchen und Jungen der Grundschule am Welfenplatz sind unter die Hobbygärtner gegangen und haben Blumenzwiebeln für ein farbenfrohes Frühjahr gepflanzt. Mit Schaufel, Spaten, Schubkarre, Harke und Handschuhen haben sich die Grundschüler an die Arbeit gemacht. Gemeinsam mit der Ganztagsbetreuung haben die Klassen über mehrere Tage verteilt rund 12.000 Blumenzwiebeln unter die Erde gebracht.

Simon Oys, Ganztagsleitung an der Grundschule, hat den Kindern erklärt, wie jede einzelne Blumenzwiebel fachgerecht eingepflanzt wird, was ein Keim ist und was genau aus der Blumenzwiebel im Frühling heranwächst. „Da die Zwiebeln schon Keime haben, ist es für die Kinder leichter, die kleinen Blumenzwiebeln richtig einzupflanzen“, sagt Oys.

Aus dem Laub wird ein Igelhaus gebaut

Doch bevor die Kinder die Blumenzwiebeln einsetzen konnten, mussten die Rasenflächen erst einmal vom Laub befreit werden. Dieses landete dann im Schulgarten und wurde zu einem ziemlich großen Igelhaus aufgehäuft. Danach setzten die Kinder Zwiebel für Zwiebel in die zuvor ausgestochenen Löcher.

Die Pflanzlöcher bilden zwei Muster: Auf der rechten Rasenfläche vor dem Haupteingang entstehen die Initialen GSAW – die Abkürzung der Grundschule am Welfenplatz – und auf der linken, größeren Fläche das Logo der Schule. Alleine für das Logo setzten die Kinder 9000 Krokusse in den Boden.

In den darauffolgenden Tagen haben einige besonders kreative Kinder dann mit ihrer Betreuerin Hannah Kindel noch Schilder für die Blumenwiesen gebastelt, um Unwissende darauf hinzuweisen, dass dort Krokusse heranwachsen und die Rasenflächen deshalb nicht zu betreten sind. Als Landschaftsgärtnerin ist es Kindel ein besonderes Bedürfnis, den Schülern die Natur auch im Stadtraum nahezubringen.

Möglich gemacht wurde das Projekt durch die Blumenzwiebeln von Matthias Oys, dem Initiator der Aktion mit dem Namen Spendenzwiebel – Blumenzwiebeln für soziale Projekte und dem Förderverein der Schule, der das Pflanzen unterstützt hat. „Die Kinder waren mit sehr viel Freude und Engagement dabei und können es kaum erwarten, bis die vielen Krokusse im Frühling herauskommen und in ihrer vollen Pracht erscheinen“, sagt Simon Oys.

Von Susanna Bauch