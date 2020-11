List

Die Grundschule ist zwar schon Anfang vergangenen Jahres ins neue Gebäude gezogen, und die Kindertagesstätte ist seit August fertig. Doch erst jetzt ist das neue Lernzentrum am Welfenplatz von Oberbürgermeister Belit Onay und Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski offiziell an Schulleiterin Sabine Wendrich und Kita-Leiterin Birgit Günzel übergeben worden. Die große Eröffnungsfeier muss wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Die Stadt hat sich das Gesamtensemble, das in gut drei Jahren errichtet worden ist, insgesamt rund 16,3 Millionen Euro kosten lassen. „Die Grundschule hat optimale Bedingungen erhalten, die zusätzliche Kita stärkt das Betreuungsangebot im größten Stadtbezirk Hannovers um weitere 45 Krippen- und 50 Kindergartenplätze“, sagte Onay.

Mehr Kindergartenplätze als ursprünglich geplant

Die neue Kita bietet Platz für 95 Kinder. Quelle: Tim Schaarschmidt

Gebaut wurde in zwei Phasen und in öffentlich-privater Partnerschaft mit der Firma Züblin. Nach dem Umzug der Grundschule im Februar 2019 wurde das übergangsweise genutzte Gebäude der ehemaligen Albrecht-Dürer-Förderschule abgerissen. Auf dem Gelände entstand dann die neue Kita mit fünf Betreuungsgruppen. Laut Stadt sollen die beiden Gebäude entlang der Straße am Welfenplatz eine „klare Kante“ bilden. Die Kita am Welfenplatz 3 A wird von der Stephansstift Kindertagesstätten und Familienzentrum GmbH betrieben. Ursprünglich waren 55 Krippen- und 30 Kindergartenplätze geplant gewesen. Weil im Viertel aber besonders Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zwischen drei und sechs Jahren besteht, wurden mehr Plätze für Ältere geschaffen.

Die Kita wurde im Passivhausstandard errichtet, es gibt drei Krippengruppen, die auch extra Spielflächen und einen Essensbereich haben.Über eine große Freitreppe oder einen Fahrstuhl kommt man ins Obergeschoss, wo die Kindergartenkinder untergebracht sind. Die jüngeren und die älteren Kinder haben jeweils getrennte und überschaubare Bereiche mit Spielhäuschen, Kaufladen, draußen gibt es mit Balancierbalken, Wassermatschanlage und Klettergerüst viel Platz zum Toben.

Schulleiterin Sabine Wendrich mit Drittklässlern im neuen Werkraum. Quelle: Tim Schaarschmidt

Barrierefreie Grundschule

Die Grundschule am Welfenplatz bietet zurzeit Platz für 256 Kinder mit jeweils drei Klassen pro Jahrgang. Die Dächer sind begrünt, die Lüftungsgeräte sind mit einer effizienten Wärmerückgewinnung ausgestattet. Die Schule ist barrierefrei, im gesamten Gebäude gibt es Leitsysteme für Sehbehinderte. Entstanden sind zudem ein Therapieraum mit Nestschaukel, ein Pflegeraum mit Dusche und elektrisch verstellbarer Liege und ein offener moderner Werkraum.

Von Saskia Döhner