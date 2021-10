Hannover

Eltern von Grundschülern bekommen ab 2026 das Recht auf Ganztagsbetreuung für ihr Kind. Hannovers Stadtverwaltung hat sich kürzlich optimistisch gezeigt, diesen Anspruch auch erfüllen zu können. Doch Leiterinnen und Leiter der hannoverschen Grundschulen sehen bereits die aktuelle Situation kritisch. Sie fordern bessere Bedingungen für die Betreuung in der Ganztagsschule, denn vieles laufe für die Kinder bisher nicht gut. Die Schulleiterinnen Antje Dietrich und Hille Wittenberg sprechen dabei stellvertretend für ihre Kollegen.

Als ein Beispiel führen die beiden die Grundschule Am Stöckener Bach an. Auf den ersten Blick erscheinen die Bedingungen dort ideal. Die Schule bekam 2012 einen Anbau mit Mensa und Räumen für den Ganztagsbetrieb. Das Gebäude wirkt freundlich, ist hell und geräumig.

„Die Kinder fühlen sich wohl hier“, erzählt Schulleiterin Wittenberg. Nur: Der Platz im Ganztagsbereich reicht längst nicht für alle Schüler. 15 Klassen gibt es an der Schule. Für die Ganztagsbetreuung melden sich so viele Kinder an, dass nachmittags zwölf Gruppen in der Schule bleiben. Es gibt aber nur vier eigene Aufenthalts- und Spielräume für sie.

Den ganzen Tag im Klassenzimmer

Vormittags Unterricht, nachmittags Betreuung: Viele Grundschüler verbringen den ganzen Tag in ihrem Klassenraum. Quelle: Tim Schaarschmidt

Oft läuft das Nachmittagsprogramm einfach im Klassenzimmer, manche Kinder verbringen dort deshalb fast nahtlos acht Stunden am Tag. 58 Quadratmeter hat so ein Zimmer, hinten stehen große Schränke und Regale für Bastelkram, Spiele und Lernmaterial, davor die Schultische, an denen die Schüler schon vormittags im Unterricht gesessen haben.

„Es gibt kein Sofa, keine Ecke, um sich mal zurückzuziehen“, kritisiert Schulleiterin Wittenberg. Entspannung nach dem Schulalltag? Schwierig. Antje Dietrich, Leiterin der Grundschule Alemannstraße, meint: „Es ist für die Kinder nicht zumutbar, dass sie nachmittags wieder an so einem Tisch sitzen. Sie brauchen Bewegung oder auch eine Sitzecke zum Ausruhen.“

Was auch oft fehlt: ein kleiner Raum für die Hausaufgabenhilfe am Nachmittag. In der Grundschule Am Stöckener Bach steht dafür ein Tisch auf dem Flur, ansatzweise abgeschirmt durch eine Trennwand.

Für die Hausaufgaben ist eine Ecke mit Tisch auf dem Flur abgetrennt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Dietrich bietet in ihrer Grundschule Alemannstraße in Vahrenwald seit Jahren Ganztagsbetreuung. Sie verzweifelt immer wieder an den bürokratischen Vorgaben, die selbst kleine Veränderungen verhindern. Die Schulleiterin wünscht sich Räume, in denen die Schüler auch mal frei spielen können. Zur Ausstattung einen Teppich kaufen darf die Schule aber nicht, ihre Aufgaben sind auf den Unterricht begrenzt. Schafft der Anbieter des Ganztagsangebots einen Teppich an, ist niemand für die Reinigung zuständig. Zum Leistungskatalog der städtischen Reinigungskräfte gehört das nicht.

Viele Betreuer im Laufe eines Tages

Die Räume sind das eine. Schwierig aus Sicht von Schulleitungen ist auch die kompliziert zusammengestückelte Personalsituation. „Es gibt keine Menschen, die verlässlich von morgens bis abends für die Kinder da sind“, kritisiert Schulleiterin Hille Wittenberg.

„Es kommen jeden Tag sehr viele unterschiedliche Menschen auf die Kinder zu“, sagt Hille Wittenberg, Leiterin der Grundschule Am Stöckener Bach. Quelle: Tim Schaarschmidt

Vormittags arbeiten die Lehrkräfte mit den Kindern. In der verlässlichen Grundschule folgt für die Erst- und Zweitklässler bis 13 Uhr eine Stunde Betreuung mit pädagogischen Mitarbeitern der Schule. Sie sind, wie die Lehrer, vom Land bezahlt, aber oft nur befristet eingestellt.

Dann wechselt das Personal: Die Ganztagsbetreuung liegt in den Händen von freien Trägern. Die Stadt finanziert sie über ihre Jugendhilfe. „Die Mitarbeiter sind oft Sozialassistenten oder pädagogisch weitergebildete Laien“, sagt Antje Dietrich. Außerdem bieten Ehrenamtliche aus Vereinen Arbeitsgemeinschaften für die Kinder.

Hinzu kommt: Viele Mitarbeiter haben nur Verträge mit wenigen Stunden in der Woche. „Es kommen deshalb jeden Tag sehr viele unterschiedliche Menschen auf die Kinder zu“, kritisiert Schulleiterin Wittenberg.

Wenn nachmittags eine Betreuungskraft eines freien Trägers ausfällt, springen teils die Schulmitarbeiter ein. „Eigentlich geht es nicht, aber wir müssen uns ja behelfen“, sagt Frank Post, Leiter der Grundschule Fuhsestraße.

GEW: Erzieher in Vollzeit einstellen

„Die Kinder brauchen in der Ganztagsschule Bewegung und auch eine Sitzecke zum Ausruhen“, sagt Antje Dietrich, Leiterin der Grundschule Alemannstraße. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Schulleiter und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordern deshalb Veränderungen. „Wir brauchen viele Menschen auf Vollzeitstellen, die stabil für die Kinder da sind“, sagt Wittenberg. Denkbar ist das nur, wenn nicht mehr so viele Verwaltungseinheiten den Tagesablauf der Kinder bestimmen: das Land den Unterricht am Vormittag, die freien Träger den Nachmittag und die Stadt mit ihren Fachbereichen für Schule sowie Jugend das eine und andere.

„Das muss in eine Hand. Denn jetzt wird viel Geld nicht effizient eingesetzt“, sagt Post aus dem GEW-Kreisvorstand Hannover. Die GEW will erreichen, dass das Kultusministerium die Zuständigkeit für eine Ganztagsgrundschule mit Kernzeit bis 14.30 Uhr übernimmt. Danach geht die Betreuung – je nach Bedarf der Eltern – bis 17 Uhr weiter. Aus Gewerkschaftssicht sollten außerdem ausgebildete Erzieher in der Schule arbeiten. „Wir brauchen dafür eine Ausbildungsinitiative“, fordert Gewerkschaftssekretärin Maren Kaminski.

Auch bei Ratspolitik und Stadtverwaltung will die GEW weiter bohren. Die Stadt müsse die nächsten 20 Jahre nutzen und die Grundschulen in zukunftsfähige Gebäude für den Ganztag umrüsten, fordert Post. Der Vorschlag: Beim Umbau oder Neubau bekommt jedes Klassenzimmer einen Nebenraum, der je nach Bedarf und Tageszeit für Spiel, Ganztagsangebote oder Lernen in kleiner Gruppe dient.

Von Bärbel Hilbig