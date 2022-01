Hannover

Kinder und Jugendliche gehören zu den Gruppen, die unter den Begleitumständen der Corona-Pandemie besonders zu leiden haben. Lange konnten viele Jungen und Mädchen während der Lockdown-Phasen ihre Freunde nicht sehen oder mussten sich auf die Begegnung mit einzelnen ausgesuchten Kindern beschränken. Viele Sport- und Musikangebote konnten nicht stattfinden. Klassenfahrten fielen aus, bei denen Schülerinnen und Schüler ja oft erst zu einer Gemeinschaft werden. Unterricht lief teils nur bruchstückhaft zu Hause. Viele Lehrerinnen und Lehrer sind noch lange damit beschäftigt, mit ihren Schülern Wissenslücken zu schließen – darunter auch grundlegende Fertigkeiten.

Umso bedauerlicher ist es deshalb, wenn Grundschülern weitere Härten zugemutet werden. In der Eichendorffschule in Linden müssen Kinder einer Klasse sich jetzt trennen und auf die anderen Klassen aufteilen, weil der ganze Jahrgang zu stark geschrumpft ist.

Eltern wünschen sich Stabilität

Es ist nachvollziehbar, dass Eltern die kleinen Klassen beibehalten wollen. Sie wünschen sich Stabilität für ihre Kinder und versprechen sich auch mehr Sicherheit in den vergleichsweise kleinen Lerngruppen. Doch so wünschenswert kleinere Klassen generell sind: Die Eichendorffschule bräuchte eine Extra-Lehrkraft, um die besondere Situation aufrecht zu erhalten. So traurig es ist: Diese zusätzliche Lehrkraft wird es nicht geben. Denn sie würde an einer anderen Grundschule fehlen.

Von Bärbel Hilbig