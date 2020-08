Hannover

Die Corona-Pandemie verändert dieses Jahr auch die Einschulung für die Erstklässler: Die Feier am 29. August fällt in vielen Grundschulen relativ kurz aus und läuft im kleinen Kreis. So organisiert die Grundschule Lindener Markt fünf Einschulungen – für jede neue Klasse eine eigene. „Wir machen das, damit sich nicht 220 Eltern und 110 Kinder alle auf dem Schulhof treffen“, berichtet Schulleiterin Christiane Reineke. Auch im privaten Rahmen dürfen Familien dieses Jahr nicht groß feiern.

Schule feiert fünfmal Einschulung – für jede Klasse extra

Die Feiern in der Schule laufen gestaffelt nacheinander in der Zeit von 8.30 bis 14 Uhr auf dem Hof oder in der Turnhalle mit festen Sitzplätzen. Damit das zeitlich klappt, haben die Lehrer für jeden Block mit Ansprache, Musik und den Auftritten älterer Schüler nur jeweils 30 Minuten eingeplant. „Das dient dem Schutz aller, deshalb finde ich das völlig in Ordnung“, betont die Schulleiterin. Danach gehen die Erstklässler mit ihren Lehrern in ihr Klassenzimmer. Den Eltern der Klasse – nur sie dürfen überhaupt kommen – werden in dieser Zeit verpacktes Essen und Getränke angeboten.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere HAZ+ Artikel

Auch der Gottesdienst fällt dieses Jahr aus

Was die Lehrer allerdings sehr bedauern: In anderen Jahren haben sie am Montag nach der Einschulung ein Grillfest veranstaltet, um damit alle neuen Eltern willkommen zu heißen. „Das ist eine Tradition an unserer Schule. Es nehmen fast alle Eltern teil, unabhängig von ihrer Kultur, und wir kommen in netter Atmosphäre miteinander ins Gespräch“, erzählt Reineke. Auch der Gottesdienst zur Einschulung fällt dieses Jahr aus.

Nur zwei Erwachsene dürfen den Erstklässler begleiten

Auch an der Grundschule Kestnerstraße darf jeder Erstklässler nur zwei Erwachsene mit zur Einschulung bringen. Die drei Feiern für die drei neuen Klassen laufen im benachbarten Klecks-Theater. Da dabei maximal 26 Kinder und 52 Erwachsene zusammenkommen, lässt sich im Zuschauerraum zwischen den Familien gut Abstand halten. Auf der Bühne spielen Musiklehrer das Schullied – ohne Gesang und Schüler führen etwas vor. „Es wird anders als sonst. Aber wir wollen den Kindern einen unvergesslichen Tag bereiten und ich bin ganz zuversichtlich, dass es gelingt“, sagt Schulleiterin Uschi Albrecht.

Einschulungsfeiern für jeweils eine halbe Klasse

Im Umland Hannovers wollen manche kleinen Grundschulen sogar Einschulungsfeiern für jeweils eine halbe Klasse machen. Neben den Eltern dürfen dann jeweils zwei weitere Angehörige jedes Kind begleiten. Das geht an der Grundschule Wettbergen nicht. Schulleiter Robert Kühn plant fünf Feiern für die fünf neuen Klassen, die jeweils maximal eine Viertelstunde dauern. Zuvor gibt es für jede Klasse einzeln eine kurze Andacht in der Johannes-der-Täufer-Kirche. „Wir haben lange überlegt, wie wir es machen. Aber leider dürfen Omas, Opas und Geschwister nicht dabei sein“, bedauert Kühn.

Spaziergang durchs Viertel statt Feier

Die Lehrer der Gebrüder-Körting-Schule in Badenstedt haben sich statt der klassischen Einschulungsfeier sogar etwas ganz anderes ausgedacht. „Wir hatten uns bereits vor den Ferien überlegt, dass das Risiko einer Ansteckung direkt nach der Urlaubszeit relativ hoch sein wird“, berichtet Schulleiterin Anke Berndt. Damit sich die 46 Erstklässler und ihre Eltern nicht alle in oder vor der Schule treffen, geht jede Familie als eigene Gruppe am 29. August auf eine Art Schnitzeljagd durch das Viertel Körtingsdorf.

Seifenblasen und Straßenmusik

Und dort sind auch die Lehrer unterwegs, erkennbar an ihrem Namensschild, und winken. Der Schulelternrat baut an einer Stelle eine Fotostation mit einem alten Schülerpult auf. Wahrscheinlich wird es an verschiedenen Stellen große Seifenblasen geben, Straßenmusik und einiges andere, was Nachbarn vorbereiten. Den Gottesdienst zur Einschulung haben Schule und Kirchengemeinde außerdem auf Sonntag und nach draußen verlegt.

„Wir glauben, dass es schön wird. Und bei einem Spaziergang mit Abstand können auch die Großeltern mitgehen“, unterstreicht Berndt. Wenn diese alternative Art der Einschulung gut ankommt, wird sie an der Gebrüder-Körting-Schule vielleicht auch nächstes Jahr die klassische Feier ersetzen.

Von Bärbel Hilbig