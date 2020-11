Kritiker der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wollen am 21. November in Hannover demonstrieren. Organisiert wird der Protest von der Gruppe „Querdenken“. Die Initiative hatte bereits am vergangenen Wochenende in Leipzig zu einer Demo aufgerufen, bei der es zu Ausschreitungen gekommen war. An diesem Freitag will zudem Bodo Schiffmann, einer der bekannteren Corona-Gegner, in Hannover sprechen.