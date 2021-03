Hannover

Auch wenn Gourmets gerade pandemiebedingt auf vieles verzichten müssen, eine Tradition bleibt erhalten: Der Guide Michelin hat am Freitag wieder seine begehrten Sterne vergeben. In einem Livestream aus Paris verkündete das Unternehmen, wer sich im vergangenen Jahr einen neuen Stern erkocht hat. Neu ausgezeichnete Küchenchefs waren teilweise live per Video zugeschaltet.

Jante ist einziges Zwei-Sterne-Restaurant in Niedersachsen

In Hannover gibt es keine Zu- oder Abgänge im illustren Kreis der Ausgezeichneten. Das Jante in der Südstadt konnte seine beiden Sterne verteidigen und ist damit weiter das einzige Michelin-gekürte Restaurant in der Landeshauptstadt sowie das einzige Zwei-Sterne-Restaurant Niedersachsens. Das Team um Küchenchef Tony Hohlfeld hatte den zweiten Stern im vergangenen Jahr erhalten. Ihren Stern abgeben muss dagegen die Ole Deele in Großburgwedel. Das Restaurant ist derzeit geschlossen, die Zukunft ist unklar.

Grüne Sterne für Nachhaltigkeit

Das laut Michelin beste Restaurant Niedersachsens ist weiterhin das Aqua in Wolfsburg mit Küchenchef Sven Elverfeld. Es gehört zu nur zehn Restaurants bundesweit, die die Höchstpunktzahl von drei Sternen erreicht haben. Insgesamt bleibt Sterneküche in Niedersachsen aber weiterhin ein rares Gut. Kein einziges Restaurant im Land konnte in diesem Jahr einen neuen Stern erringen – jedenfalls keines der klassischen. Neben der Olen Deele verlor auch das Navigare in Buxtehude seinen Stern. Damit gibt es noch sieben Ein-Sterne-Restaurants in Niedersachsen.

Zum zweiten Mal nach 2020 wurde auch der sogenannte grüne Stern vergeben. Mit ihm zeichnet Michelin Restaurants aus, die sich besonders für Nachhaltigkeit in der Gastronomie engagieren. Unter den 35 neuen Preisträgern in dieser Kategorie ist auch das Ramster im niedersächsischen Schneverdingen.

Schwarzwaldstube meldet sich nach Brand zurück

In der Drei-Sterne-Kategorie gibt es deutschlandweit nur einen halben Neuling. Nach dem Brand im Luxushotel Traube Tonbach Anfang 2020 zog das berühmte Drei-Sterne-Restaurant Schwarzwaldstube übergangsweise in neue Räumlichkeiten um. Im vergangenen Jahr fehlte es in der Liste, in der neuen Ausgabe der Feinschmecker-Bibel wurde das Temporaire – Schwarzwaldstube nun wieder in den Olymp der besten Restaurants aufgenommen. Im Zwei-Sterne-Bereich kommen das Esplanade in Saarbrücken, das Ösch Noir in Donaueschingen und das Goldberg in Fellbach hinzu.

Bundesweit 25 neue Restaurants mit einem Stern

Außerdem gibt es 25 neue Ein-Sterne-Restaurants. Unter den Ausgezeichneten sind Köche, die früher bereits Sterne hatten und nun mit einem neuen Betrieb auf das kulinarische Parkett zurückkehren, wie Tom Wickboldt im Usedomer Kulmeck oder Björn Swanson im Berliner Faelt. Auch wurde eine Entscheidung aus dem vergangenen Jahr zurückgenommen, die viele Feinschmecker im Land fassungslos zurückgelassen hatte: Der berühmte Schwarze Adler in Vogtsburg am Kaiserstuhl konnte seinen Stern zurückerobern. Allein in Dortmund gibt es drei neue Sternerestaurants, was die Stadt zu einem spannenden Reiseziel für Gourmets macht – sobald Restaurants wieder öffnen können.

Unterm Strich hat Deutschland im Vergleich zu 2020 mit einer Steigerung von 308 auf 310 Sternerestaurants nur minimal hinzugewonnen, da 24 Betriebe ihre Auszeichnung verloren- und das nicht nur wegen der Küchenqualität: Der Münchner Werneckhof wurde wegen der Corona-Krise geschlossen, das Kallstädter Intense zieht um. Bitter ist die Herabstufung vor allem auch für Klaus Erfort vom Gästehaus Erfort in Saarbrücken, der seinen dritten Stern verlor. In einem Newsletter schrieb der Spitzenkoch: „Das zurückliegende Jahr mit seinen besonderen Herausforderungen hat seine Tribute gefordert – insbesondere von den Häusern in der Spitzengastronomie, die vom Inhaber, ohne Hotel oder Finanzier im Hintergrund geführt werden.“

Von Yannick von Eisenhart Rothe und Hannes Finkbeiner