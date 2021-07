Hannover

Zur Arbeit einfach nach nebenan: Das ist ab sofort für Mieter und Mieterinnen von Gundlach in Hannover-Bothfeld möglich: Das Bauunternehmen hat dort im Quartier Herzkamp einen gemeinschaftlich nutzbaren Arbeitsraum (Fachbegriff Co-Working-Space) eingerichtet. Er gehört zu dem Bauprojekt dort, bei dem Gundlach rund 300 Wohnungen und Reihenhäuser errichtet.

Die Arbeitsplätze stehen nicht nur Gundlach-Mietern offen

Der Co-Working-Space befindet sich im Abendseglerweg 7 und bietet im Erdgeschoss sechs Arbeitsplätze (darunter ein Vierertisch), die man reservieren und nutzen kann – gegen entsprechende Bezahlung: Nutzer – man muss dazu nicht Gundlach-Mieter sein! – können nach erstmaliger telefonischer Registrierung bei Gundlach Tagestickets (10 Euro „Einführungspreis“) oder Sammeltickets (Zehnerkarte für 80 Euro) erwerben, per Zahlungsdienst Paypal zahlen und den als „Smart Home“ ausgestatteten Raum dann belegen und mittels einer App (gewährt Zugang durch öffnen des elektronischen Türschlosses) betreten.

Einer von zwei Einzel-Arbeitzplätzen im „Co-Working-Quartier im Herzkamp“. Quelle: Christian Behrens

Ausstattung

Gebucht wird online. Zu dem Raum – im Prinzip eine umgewidmete Drei-Zimmer-Wohnug von 90 Quadratmetern Fläche – gehören ein Sofa, Balkon, eine Küche mit Kühlschrank, Mikrowelle und Geschirr, sowie ein Duschbad und WC und ein per mitgebrachtem Vorhängeschloss abschließbares Fach für Wertsachen, an Getränken werden Kaffee und Tee gestellt. Der Internetzugang via WLAN bietet eine Bandbreite von 100 Megabit, ein Drucker ist vorhanden. Wegen Corona stehen derzeit aber nur drei Plätze zur Verfügung.

Ecklage mit Balkon: Pilotprojekt „Co-Working im Quartier Herzkamp“. Quelle: Christian Behrens

Gundlach denkt über weitere Standorte nach

Die Idee des Co-Working-Space geht einher mit dem durch Corona beförderten Trend zum Home-Office – denn nicht jeder hat in seiner Wohnung den Raum und die Ruhe, die es zur Arbeit braucht. Bei Gundlach haben man im eigenen Unternehmen mit dem Projekt „New Work“ (Neue Arbeit) positive Erfahrungen mit flexiblen Arbeitsplätzen gesammelt, erklärt Geschäftsführer Frank Eretge. „Die haben wir in das Projekt eingebracht. Hier kann in der Nähe des eigenen zu Hause und dennoch räumlich getrennt gearbeitet werden. Wir sammeln Erfahrungen und können uns die Ausweitung des Konzeptes auf andere Standorte vorstellen“, sagt er.

Sofa im Pilotprojekt „Co-Working im Quartier Herzkamp“ . Quelle: Christian Behrens

Land fördert Projekt mit 46.000 Euro

Das Projekt fußt mit auf der Initiative „Smart Living Cluster Niedersachsen“ des Verbands der Immobilien- und Wohnungswirtschaft Niedersachsen Bremen (VDW) und gefällt auch dem Land, weshalb das Wirtschaftsministerium das Projekt mit 46.000 Euro fördert. Ebenso viel gibt Gundlach-Marketingchef Fank Scharnowski als Startinvest des Bauunternehmens an. „Und wir tragen das wirtschaftliche Risiko“, sagt er.

Staatssekretär Stefan Muhle zeigte sich anlässlich der Fertigstellung überzeugt: „Diese neue Form von Co-Working in unmittelbarer Nähe zur Wohnung kann zum Vorbild für Wohnquartiere in ganz Niedersachsen werden.“ Solch ein Coworking-Bereich kombiniere „die Vorteile vom Arbeiten zu Hause mit denen des professionellen Büroarbeitsplatzes“. VDW-Direktorin Susanne Schmitt sieht es ähnlich: „Ein wegweisendes Projekt von Gundlach, das genau in unsere Zeit passt und sicherlich viele Nachahmer in der Wohnungswirtschaft finden wird.

