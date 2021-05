Herr Hansen, das Wohnungsbauunternehmen Gundlach ist als Niedersachsens bester Arbeitgeber 2021 ausgezeichnet worden. Was machen Sie anders als andere Firmen?

Wir praktizieren im Alltag eine sehr starke Einbindung von Mitarbeitern in Unternehmensentscheidungen, setzen auf Vertrauen und übertragen Verantwortung. Dass wir dazu jetzt mit dem Preis ausgezeichnet wurden, freut uns wirklich sehr.

Wie wirkt sich die Strategie denn in der Praxis aus?

Frank Eretge, mit dem ich Gundlach seit 15 Jahren gemeinsam führe, und ich haben im Unternehmen einen sehr grundlegenden Kulturwandelprozess angestoßen und begleitet. Wir lassen die Mitarbeitenden möglichst immer das machen, was sie am besten können, und übergeben ihnen möglichst viel Eigenverantwortung, weil wir davon überzeugt sind, dass das für das Unternehmen und für die Beschäftigten das Beste ist. Das bedeutet für uns: Entscheidungen werden bei uns in der Regel nicht von oben getroffen, sondern gemeinsam diskutiert.

Das Bürohaus als Kulturtankstelle – hier hält Lorenz Hansen den CSR-Preis der Bundesregierung für soziale Verantwortung in Unternehmen in den Händen, der er 2014 erhielt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Und auch gemeinsam entschieden?

Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals eine Entscheidung kassiert haben, die für die Belegschaft wichtig war.

Die klassische Führungslehre sagt, dass man zwar viel gemeinsam diskutieren kann – aber irgendwann muss dann auch mal jemand grundlegend entscheiden.

Ich glaube tatsächlich, dass die Existenz von Führungskräften Sinn hat. Mitarbeitende wünschen sich in gewissem Maße, dass wir Pflöcke einrammen. Schon meine Eltern haben sehr grundsätzliche Werte bei Gundlach verankert wie gesellschaftliche Verantwortung und das Engagement für soziale Projekte. Die gelten weiterhin für uns. Und als Geschäftsführer bestimmen wir zum Beispiel, was die Wachstumsziele sind. Nun bin ich kein Hardcore-Kapitalist, für mich steht Wachstum nicht über allem. Deshalb würde ich Nein sagen, wenn etwa ein Mitarbeiter käme und verschlüge, dass wir in Berlin bauen sollten. Wir sind ein regionales Unternehmen mit 4000 Wohnungen, einem großen Bau- und Bauträgerbereich und einer Wohnungsverwaltung. Wir tragen hier in Hannover Verantwortung für einen ausgeglichenen und gerechten Wohnungsmarkt.

In welchen Punkten bestimmen dann die Beschäftigten mit?

Um mal ein Beispiel zu nennen: Wir haben seit zehn Jahren ein Öko-Team, wo Menschen aus allen Unternehmensbereichen mitarbeiten. Denen haben wir ein Grundstück am Kronsberg an die Hand gegeben und gesagt: Macht damit etwas. Daraus ist das Recyclinghaus entstanden, das fast vollständig aus wiederverwertetem Material gebaut ist. Das ist richtig cool, finden auch unsere 230 Beschäftigten. Und deshalb steht jetzt in der Gundlach-Strategie für die nächsten zehn Jahre, dass wir viel mehr mit recycelten Materialien bauen wollen. Das war der Belegschaft wichtig, und so ist das jetzt Unternehmensziel. Solche Strategien entwickeln wir für unsere vier Unternehmensbereiche, und überall prägen die Beschäftigten diese Ziele.

Wo sind für Sie Grenzen der Mitbestimmung?

Das können manchmal Kleinigkeiten sein. Wir bieten unseren Beschäftigten Getränke an. Einer wollte Cola. Da habe ich gesagt: Nein, Cola ist wirklich ungesund. Wir haben gute Bionaden, aber Cola wird es bei uns nicht geben.

Das ist der Beste-Arbeitgeber-Preis Die Auszeichnung „Great place to work“ (bester Arbeitsplatz) ist einer der zwei relevanten Preise, die in Deutschland für Arbeitszufriedenheit vergeben werden. Unternehmen können sich bewerben, dann werden die Beschäftigten befragt. Gundlach landete in Niedersachsen-Bremen bei den Firmen mit 50 bis 250 Beschäftigten auf dem ersten Platz. Auf dem dritten Platz landete die IT-Beratungsfirma Itagain aus der Südstadt. Bei den Kleinunternehmen schaffte es Profihost von der Expo-Plaza auf den dritten Platz. In der Kategorie mit mehr als 250 Mitarbeitern ist keine Firma aus Hannover dabei, da schaffte es VW-Financial aus Braunschweig auf den ersten Platz.

Sie sagen, Sie seien kein Kapitalist. Trotzdem müssen Unternehmen ja Geld verdienen. Ist viel Mitbestimmung da ein Hemmschuh?

Natürlich kostet das alles Geld. Aber es zahlt sich in jeder Hinsicht aus. Bei der Umfrage für den aktuellen Great-Place-to-work-Award haben uns 99 Prozent der teilnehmenden Mitarbeiter bescheinigt, dass wir ein guter Arbeitgeber sind. Diese hohe Zufriedenheit führt dazu, dass wir in der Regel keine Probleme haben, Stellen zu besetzen. Zwei Drittel unserer Neuzugänge kommen durch Empfehlungen zu uns, weil Beschäftigte berichten, wie toll das Klima bei uns ist.

2016 eröffnete Gundlach eine eigene Kita am Firmensitz in der List. Quelle: Alexander Körner

Die Corona-Krise hat in vielen Unternehmen das Miteinander erschwert. Wie ist das bei Gundlach?

Natürlich ist die Situation nicht einfach. Aber wir setzen seit vielen Jahren auf Familienfreundlichkeit. Deshalb haben wir nicht nur eine eigene Kita am Unternehmensstandort in der List, sondern längst auch eine stark digitalisierte Arbeitskultur, die vielfach Homeoffice zulässt. Das hat uns die Umstellung in der Corona-Zeit deutlich erleichtert. Unser Unternehmenssitz Am Holzgraben ist im Sinne des new work (neues Arbeiten) umgebaut: Jeder kann sich seinen Arbeitsplatz aussuchen. Wir nennen unser Erlebnis-Bürohaus eine Kulturtankstelle. Wir wollen, dass es Spaß macht, dort zu arbeiten.

Das ist Lorenz Hansen Lorenz Hansen (47) ist in fünfter Generation geschäftsführender Gesellschafter des Wohnungs- und Bauunternehmens Gundlach. Der geschiedene Vater dreier Kinder ist studierter Architekt, er führt das Unternehmen gemeinsam mit dem Ökonomen Frank Eretge. Hansen ist Longboarder und Surfer: Er setzt sich für den Bau der Leinewelle am Altstadtufer ein. Das Unternehmen Gundlach gehört zu den großen Sponsoren der Surfwelle und unterstützt die Initiative unter anderem bei der Vorbereitung des Baus.

