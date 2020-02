Hannover

Wenn sich nicht bald etwas tut, wird die Stadt Hannover Schwierigkeiten haben, zusätzliches Gewerbe anzusiedeln. Wie aus einem von der Verwaltung in Auftrag gegebenen Gutachten der Firma Georg Consulting aus Hamburg hervorgeht, reicht das kurzfristig verfügbare Flächenangebot nur noch für ein Jahr. Um die erwartete Nachfrage bis zum Jahr 2030 abzudecken, müssten rund 141 Hektar hinzukommen – umgerechnet sind das knapp 200 Fußballfelder. „Auch unter Berücksichtigung mehrjähriger Planungsverfahren ergibt sich dringender Handlungsbedarf“, schreiben die Gutachter.

Stadt ist treibende Kraft am Markt

Die Stadt will sich Leitlinien zur Gewerbeflächenentwicklung geben. Das tut sie schon aus finanziellem Interesse, denn zwei Drittel ihrer Steuereinnahmen kommen von Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung. Sie war in den vergangenen Jahren auch treibende Kraft am Markt. Ebenfalls zwei Drittel des beim Katasteramt erfassten Umsatzes an Gewerbeflächen kamen aus ihrem Besitz. „Ein ausreichendes kommunales Flächenangebot für Unternehmen ist deshalb von erheblicher Bedeutung“, schreibt die Verwaltung in einer Vorlage für die Ratspolitiker.

Theoretisches Potenzial würde Bedarf decken

Theoretisch ließe sich der Bedarf decken. Georg Consulting hat Potenzial mit einer Gesamtfläche von knapp 187 Hektar ermittelt, darunter als bei weitem größte Einzelstücke das Gelände der früheren Raffinerie Deurag-Nerag in Misburg mit 78 Hektar sowie landwirtschaftliche Flächen nördlich des Kronsberges zwischen Mittellandkanal und Südschnellweg. Allerdings gehört das Deurag-Nerag-Gelände nicht der Stadt und ist außerdem hochgradig mit Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg sowie Altlasten aus der Raffinerie-Produktion verseucht. Kronsberg-Nord wäre laut Verwaltung geeignet für „nachhaltiges Gewerbegebiet in ökologischer Bauweise“. Der planerische Weg dorthin wird jedoch steinig, weil die Landwirtschaft weichen müsste Naturschutzflächen angrenzen und möglicherweise geschützte Tier- und Pflanzenarten dort vorhanden sind.

Priorität liegt auf kleineren Flächen

Auf einer Prioritätenliste der Stadt stehen deshalb andere, wesentlich kleinere Gebiete vorn. Zuerst kommt das ehemalige britische Militärgelände der Chatham Barracks an der Kugelfangtrift in Vahrenheide (4,5 Hektar), dann die derzeit zu einem kleinen Teil mit einer Obdachlosenunterkunft bebaute Fläche zwischen der Alten Peiner Heerstraße und der Kirchhorster Straße in Lahe (11 Hektar) und als Nummer drei eine Erweiterung des Medical Parks am Stadtfelddamm in Groß-Buchholz (5,4 Hektar), für die weitere Kleingärten weichen müssten. Weiter hinten stehen noch eine Erweiterung des Gewerbegebietes Schwarze Heide in Stöcken sowie weitere Flächen in Vahrenheide nördlich der Chatham Barracks.

Naturschützer warnen

Das Thema birgt insgesamt Konfliktpotenzial, weil in Hannover generell der Platz für Neues weniger wird und Wohnungsbau, Landwirtschaft, Naturschutz und Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten zu ihrem Recht kommen sollen. Die Politiker im Wirtschaftsausschuss haben es jüngst von der Tagesordnung genommen und noch Beratungsbedarf angemeldet.

Besorgt zeigt sich der Bund für Umwelt- und Naturschutz ( BUND). „Eine Inanspruchnahme der für Gewerbeflächen in diesem Ausmaß ist nicht hinnehmbar“, sagt der Vorsitzende für die Region Hannover, Gerd Wach. Wichtige Freiflächen seien bedroht. Insbesondere Bebauungen an der Schwarzen Heide und dem Deurag-Nerag-Gelände würden Biotope vernichten. Wachs Vorschlag: Dichtere, auch mehrstöckige Bebauung in vorhandenen Gewerbegebieten. Außerdem dürften vorhandene Flächen nicht als Spekulationsobjekte missbraucht werden.

