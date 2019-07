Hannover

Um die Beleuchtungsqualität bei Veranstaltungen in Hannover zu erhöhen, startet der Lichtdesigner Matthias Thömel mit seiner Firma Thömel Consulting ein selbstloses Experiment. Unter dem Motte „Gutes Licht für alle“ verleiht er seine Hightech-Lichtanlage für Konzerte an Clubs oder Bands – kostenlos. Sein „Herz blute“, wenn er sehe, dass gute Musikaufführungen mit schlechtem Licht verhunzt würden, teilt er der HAZ mit. Das sei sein Beitrag zur geplanten Kulturhauptstadt Hannover. Die Anlage sei fertig installiert und könne mit einem Tablet-Computer gesteuert werden. Nach eigenen Angaben hat er in Hannover selbst bereits etwa 350 Lichtshows geleitet und will jetzt andere von dem Wissen und der Erfahrung profitieren lassen. Man kann ihn über seine Homepage im Internet erreichen, sein Büro findet sich in der Lavesstraße.

Der Link zu seiner Seite findet sich hier.

Von Conrad von Meding