Viele Familien aus den östlichen Stadtteilen in Hannover haben bei der Anmeldung für den 5. Jahrgang nicht ihre Wunschschule bekommen und müssen nun lange Schulwege in Kauf nehmen. Einige Gymnasien sind besonders überlaufen. Eltern klagen vor allem über Intransparenz bei der Platzvergabe.

An Wunschschule abgelehnt: Eltern müssen Kinder quer durch Hannover zur Schule schicken

