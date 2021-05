Südstadt

Die Sanierung der Wilhelm-Raabe-Schule geht in die nächste Runde. Die Stadt will die gesamte Gebäudehülle des Gymnasiums – also Dach, Fassade und Fenster – überarbeiten oder erneuern lassen. Für das Bauprojekt sind nach bisherigem Stand 4,7 Millionen Euro vorgesehen. Der Schulausschuss hat das Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet.

Die Arbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude sollen im Herbst 2021 starten. Die Wilhelm-Raabe-Schule ist 1908 nach dem Entwurf des hannoverschen Stadtbaurates Carl Wolff und des Stadtbauinspektors Otto Ruprecht in der Formensprache des Jugendstils entstanden. In den vergangenen Jahren liefen bereits mehrere Sanierungs- und Umbauschritte.

Ein Ziel der Sanierung ist die energetische Ertüchtigung des Gebäudes. Geplant sind die Reinigung und Reparatur der Natursteinfassade in der Langensalzastrasse, die Erneuerung der Ziegeldächer und die Sanierung von Gewölbedecken sowie Fenstern. Die Putzfassade wird denkmalgerecht repariert ohne eine Dämmung an der Außenseite, die das äußere Erscheinungsbild zu stark verändern würde.

Im Bereich des ehemaligen Hausmeistergartens soll außerdem ein grünes Klassenzimmer entstehen. Die Arbeiten erfolgen im laufenden Betrieb. Falls erforderlich, werden Klassen vorübergehend in die Außenstelle in der Meterstraße umziehen.

Von Bärbel Hilbig