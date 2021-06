Limmer

Sie richten sich gegen die Meeresverschmutzung und den Raubbau an den Regenwäldern, gegen Diskriminierung und für eine humanere Flüchtlingspolitik: Botschaften von 130 Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Land hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) beim Eine-Welt-Tag im Gymnasium Limmer entgegengenommen. Gesammelt hatte sie der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen.

Wir haben Achtklässlerinnen und Achtklässler vom Gymnasium Limmer gefragt, warum sie sich für nachhaltige BIldung engagieren.

Und dem Motto „Was wir euch zu sagen haben“ wurden Flyer und Plakate gestaltet, Filme und Podcasts produziert, Briefe und Gedichte geschrieben. In der Aula des Gymnasiums Limmer diskutierte Tonne zudem mit 120 Achtklässlern, die sich mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen auseinandergesetzt haben.

Erlass zur nachhaltigen Bildung

Diese 17 Ziele richteten sich an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch an jeden Einzelnen von uns, sagte der Kultusminister. Eines der Ziele sei hochwertige Bildung für alle. Tonne verwies darauf, dass sein Ministerium gerade einen Erlass zur nachhaltigen Bildung herausgegeben habe. Das müsse Teil des Unterrichts an jeder Schule sein, betonte er. „Jeder Schritt, den eine Schule macht, und sei es auch ein kleiner, ist wertvoll.“

Moderne Bildung braucht moderne Fächer: Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hält die Trennung der Fächer Physik, Biologie und Chemie für überholt. Quelle: Ilona Hottmann

Biologie, Chemie und Physik in einem Schulfach vereinen?

Dazu gehöre auch die Weiterentwicklung des klassischen Fächerkanons. Es könne nicht sein, dass man einerseits außerschulische Lernorte feiere, andererseits in der Schule an dem System festhalten wolle, das vor 20, 30 oder 40 Jahren passend gewesen sei, aber nicht mehr 2021. Tonne hält beispielsweise die klassische Trennung der Fächer Physik, Biologie und Chemie für überholt. Kompetenzvermittlung sei wichtiger als das Pauken von Wissen. Tonne hat zudem einen Wettbewerb zum Klimawandel ausgeschrieben – ein Versprechen, das er den Aktivisten von Fridays for Future 2019 gegeben hatte.

Schüler überreichen Kultusminister Grant Hendrik Tonne Botschaften für eine bessere Welt. Quelle: Ilona Hottmann

In der Diskussion mit den Schülern der Gymnasium Limmer warb der Minister für den Konsum regionaler Produkte. „Braucht man wirklich Weihnachten Erdbeeren?“, fragte er.

Rund 120 Schülerinnen und Schüler nahmen am Eine-Welt-Tag in der Aula teil. Quelle: Ilona Hottmann

Klimaschutz wird am Gymnasium Limmer großgeschrieben. Schon 2018 war die ecuadorianische Klimaaktivistin Patrica Gualinga zu Besuch. Gualinga und die indigene Kichwa-Gemeinde Sarayaku setzen sich seit Jahren gegen eine Ausbeutung ihres Stammesgebietes durch multinationale Rohstoffkonzerne und für den Schutz der indigenen Völker ein. Die Schule steht seitdem immer noch im Austausch mit der Gemeinde Sarayaku. Das Gymnasium ist „Umweltschule in Europa“ und engagiert sich etwa bei Fahrradkampagnen.

Von Saskia Döhner