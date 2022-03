Hannover

Enercity steht derzeit vor der Bewältigung einer Herkules-Aufgabe: Rund 260.000 private Gasgeräte (Heizungen, Warmwasserbereiter, Gasherde) müssen in den nächsten Jahren auf H-Gas umgestellt werden. „Die Umstellung läuft nach Plan“, sagt Enercity-Sprecher Dirk Haushalter. Derzeit seien rund 75.500 Geräte erfasst worden. Bis Ende des Jahres seien die Techniker zunächst in den östlichen Stadtteilen unterwegs.

Die Umstellung, die im vergangenen Jahr begonnen hat, ist nötig. Denn das L-Gas (low für niedrigen Energiegehalt) wird immer seltener, deshalb kommt das H-Gas (high für höheren Energiegehalt). Dafür ist eine technische Umstellung nötig, etwa ein Austausch der Düsen. Betroffen von der technischen Anpassung sind Verbraucher in Hannover, Langenhagen, Seelze, Alt-Laatzen, Laatzen-Mitte, Grasdorf, Westerfeld (Hemmingen) und Stadt Ronnenberg (mit den Ortsteilen Empelde und Benthe).

Umstellung verursacht keine Kosten für die Verbraucher

Das Verfahren läuft mehrstufig ab. Zunächst erfolgt ein mehrsprachiges Anschreiben an die Bürger. Dann kommt nach Terminabsprache ein Techniker, der die Geräte erfasst. Etwa ein Jahr später erfolgt dann die technische Anpassung an den neuen Energiestoff. Die komplette Umstellung auf H-Gas in der Region Hannover soll zweieinhalb Jahre dauern. Für die Verbraucher entstehen in der Regel keine Kosten. Laut Enercity wird sich auch der Energiepreis nicht erhöhen.

Nach bisherigen Schätzungen gehen die Experten davon aus, dass etwa zwei Prozent der Geräte nicht umstellbar sind. „Die Kosten für den Austausch der Geräte muss der Eigentümer tragen“, sagt Enercity-Sprecher Carlo Kallen. Bei Mietwohnungen sei das in der Regel der Vermieter. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Ist der Mieter Eigentümer eines Gasherdes, müsse er das neue Gerät bezahlen.

Keine Fälle von Trickbetrug

Erfreulich ist, dass das Sicherheitskonzept von Enercity bislang offenbar aufgeht. Es wurde in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Hannover entwickelt. „Uns sind keine Fälle von Trickbetrug bekannt“, sagt Pressesprecher Haushalter. Auch die Polizei Hannover bestätigt das. „Im März haben wir keinen Fall von falschen Energiewerkern“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Der Besuch der Techniker von Enercity wird den Mietern und Hausbesitzern angekündigt. Gleichzeitig wird eine Pin-Nummer mit der Terminankündigung verschickt. Steht der Techniker vor der Tür, weist er sich aus und nennt unaufgefordert die Pin.

Wer noch Fragen hat: Das Energieunternehmen hat eine kostenlose Hotline geschaltet (montags bis donnerstags von 7 bis 20 Uhr, freitags von 7 bis 18 Uhr): 0800 3637 2489.

Von Thomas Nagel